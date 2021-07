Unas 2.000 empresas asturianas, en peligro si pierden los apoyos por el covid

Unas dos mil empresas asturianas están en el alambre. Con riesgo de cierre si se les retiraran ya los apoyos extraordinarios vinculados a la pandemia que las mantienen con vida. Esas son las conclusiones de una encuesta que acaba de divulgar el Colegio de Gestores Administrativos y que fue realizada entre sus clientes, en su gran mayoría pequeñas y medianas empresas (pymes). Alerta que a nivel nacional hay 110.000 compañías en la cuerda floja que podrían acabar cerrando sus puertas si se retiran apoyos como los expedientes de regulación de empleo (ERTE) o la moratoria de los concursos de acreedores, que están ayudando, asegura el Colegio, a aguantar mucho empleo.

“En Asturias van a quedar tocados muchos sectores, como el del ocio nocturno, pero también tenemos ventajas como que aquí tenemos una menor dependencia del turismo internacional que en otros territorios de España”, apuntó Carlos Rodríguez-Noriega Acedo, presidente del Colegio de Gestores en Asturias.

Rodríguez-Noriega reconoció que los datos del estudio “no son muy halagüeños. Aunque parezca que la situación ha mejorado, no está siendo así. El repunte del empleo era previsible, porque es verano, pero será en octubre cuando se compruebe cuál es el estado del problema”. También destacaron los gestores administrativos la falta de ayudas. Las grandes, no acaban de llegar. “Se habla mucho de los fondos europeos, pero no acaban de llegar, y cuanto más tarden peor estarán las empresas”, opinó Rodríguez-Noriega.

El barómetro señala que, a nivel nacional, hay unos 175.000 negocios que ya han tenido que cerrar sus puertas desde que comenzó la crisis sanitaria. Y muchos más están aguantando los golpes del virus gracias a las medidas de contención pactadas entre el Gobierno y los agentes sociales. Fernando Santiago, presidente del Colegio a nivel nacional, aseguró que “se han de empezar a establecer los mecanismos que ayuden a los negocios a no hundirse cuando les falten dichas medidas. Hay miles de empresas fantasmas que se apoyan en la moratoria concursal, o en las moratorias de alquileres o en los propios ERTE que, cuando estas facilidades desaparezcan, no van a poder hacer frente a sus compromisos”. De hecho, García-Noriega advirtió de que muchos de los 7.380 trabajadores asturianos que ahora mismo están afectados por un expediente de regulación temporal de empleo no volverán a sus puestos de trabajo. Porque, probablemente, ya no existan. “La forma en la que se consume está cambiando”, aseguró.

No obstante, García-Noriega destacó que Asturias tiene una serie de fortalezas que pueden hacer que resista mejor los impactos de la crisis del coronavirus que otros territorios del país. Por ejemplo, destacó que el turismo regional no está tan orientado hacia los mercados extranjeros como en las comunidades mediterráneas y que la industria asturiana tiene unas bases sólidas y se está recuperando a un ritmo mejor de lo esperado.

Sobre la evolución del empleo, y en clave nacional, el estudio tiene dos caras. Una mala. El barómetro señala que el 8,2% de las pequeñas y medianas empresas van a despedir personal en los próximos meses. Y otra buena. El 12,5% de los negocios van a contratar personal en los próximos meses.