–¿Cuáles son las perspectivas para su empresa?

–Estamos en un momento de transición por las consecuencias de la pandemia mundial. Nuestro mercado está despertando después de un último año bastante complicado y prevemos un segundo semestre de año con muchísimo movimiento.

–¿Cómo aplican la sostenibilidad en su empresa?

–Nuestra tecnología y nuestro producto se enfocan precisamente en eso, en la sostenibilidad. Nuestro servicio BLED trata de reducir los costes operativos de nuestros clientes, las grandes flotas de transporte por carretera, trabajando con la reducción de consumos y costes a través de la conducción eficiente y segura.

–¿Quedan muchas innovaciones en la seguridad del transporte por carretera?

–Queda mucho por hacer en este sector, especialmente en el ámbito de la seguridad. Pero no sólo desde el punto de vista de las innovaciones o avances tecnológicos. La tecnología y las innovaciones pueden ayudarnos, pero si las personas no nos concienciamos y no tenemos una formación y reciclaje adecuado a los avances, la seguridad no mejorará por sí sola.

–¿Cómo valora el apoyo de entidades financieras como BBVA?

–Simplemente fundamental. El apoyo financiero y las soluciones digitales que ofrece BBVA son imprescindibles para nosotros, que desarrollamos nuestra tecnología desde cero y tratamos de prestar nuestros servicios siendo propietarios del 100% de la cadena de valor de nuestro producto.