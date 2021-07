María Calvo Carbajal, actual vicepresidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), es la única candidata a presidir la patronal y a tomar el relevo de Belarmino Feito, que decidió no agotar su mandato y reclamó apoyo para que Calvo sea la primera mujer al frente de la FADE.

Ayer por la tarde finalizó el plazo de presentación de candidaturas para concurrir al proceso electoral para la elección de la presidencia y únicamente se recibió la presentada por María Calvo. Está acompañada, según manifestaron fuentes de su equipo, de 97 avales de los 167 posibles. Entre ellos están los de las patronales de la construcción (CAC-Asprocon), el metal (Femetal), el turismo (OTEA) y el transporte (ASETRA y CAR); el de la Unión Comerciantes de Asturias; el del Cluster TIC; el de las asociaciones de empresarias y directivas FEDA y ASEM y el de la asociación de jóvenes empresarios AJE, entre otros. Los 97 avales se distribuyen entre 40 asociaciones, 37 empresas singulares y 20 vocales del consejo, apuntaron fuentes del equipo de María Calvo, que destacaron que cumple con el procedimiento electoral, que indica que todo candidato ha de presentar, al menos, 36 avales para concurrir a la presidencia de FADE.

La proclamación

Por su parte, fuentes de la patronal apuntaron que el próximo lunes, día 12, se reunirá la mesa electoral para analizar la documentación y resolver sobre el cumplimiento por parte de la candidatura presentada de los requisitos formales exigidos. Ese mismo día se abrirá un plazo de presentación de impugnaciones que finalizará a las 18.00 horas del martes, día 13. Si no prosperan las impugnaciones, la proclamación de la candidata se producirá el miércoles, día 14, y no será necesario celebrar votaciones ya que los estatutos de FADE no lo contemplan cuando sólo hay una candidatura.

Belarmino Feito, durante la celebración de la última asamblea de FADE –en la que anunció que no agotaba su mandato, que concluía a final de año– había pedido a los empresarios unidad para respaldar la candidatura de la actual vicepresidenta.

Según destacan en su equipo, María Calvo presenta su candidatura para abordar, tras las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, “un tiempo de reconstrucción, renovación y reimaginación en la empresa asturiana, para lo que es necesario apoyarse en la tradición empresarial y en impulsar la necesaria transformación, incorporando el talento y la tecnología a la estrategia y las operaciones para abordar el futuro”.

La empresaria gijonesa es licenciada en Derecho y Administración de Empresa por Icade y MBA por el Instituto de Empresa (IE). Su carrera profesional se ha desarrollado en Construcciones San Bernardo, empresa familiar dedicada a la promoción y construcción de vivienda, de la que Calvo es directora general y accionista. Asimismo, es presidenta del Grupo de Promotores de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon), vicepresidenta de la Asociación Nacional de Promotores Constructores de España y actual vicepresidenta de FADE. Fue la primera mujer en ese cargo.