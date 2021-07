María Calvo, al tomar las riendas de FADE: “Las reglas del pasado ya no valen, hay que adaptarse”

Estuvo acompañada de su gran valedor, Belarmino Feito, presidente saliente de la FADE; del líder de empresas del metal, Femetal, Guillermo Ulacia; del de los constructores, CAC-Asprocom, Joel García; de la de los comerciantes, Sara Menéndez; o del de las tecnológicas, Clúster TIC, Patricio Arias. A continuación, se resumen las primeras impresiones de la nueva presidenta de los empresarios asturianos tras tomar posesión de su cargo en Oviedo.

Los objetivos para una nueva etapa.

“Los empresarios asturianos nos enfrentamos a una nueva etapa, probablemente una de las más determinantes de nuestra historia”, sostiene Calvo. Precisamente, esa era la razón por la que Belarmino Feito decidió dar un paso a un lado y dejarle vía libre a la empresaria de la construcción, para que sangre nueva pilotara el cambio y el nuevo rumbo de las empresas asturianas, cuya actividad va cogiendo fuerza tras la crisis provocada por el coronavirus. “Será una etapa apasionante, que seguro marcará nuestro futuro”, señaló María Calvo, que añadiño que “no podemos resistirnos al cambio. No debemos. Porque tenemos las capacidades para ello. Tenemos talento”. En un tono optimista la empresaria agregó que “no es suficiente que las empresas sean ágiles y flexibles, ahora deben ser además innovadoras y responsables”. Y concluyó: “Las reglas del pasado ya no valen, hay que adaptarse a los nuevos tiempos”.

La industria, a convertir amenaza en oportunidad.

Calvo no ocultó su preocupación por las heridas que una descarbonización acelerada pueda provocar sobre el potente sector industrial de la región. Pero está convencida de Asturias tiene capacidades para darle la vuelta a la situación. “Hemos de lograr que esta amenaza se convierta en una oportunidad. No podemos salir de esta crisis sin transformar el tejido productivo. Debemos seguir siendo una región industrial, pero con una industria moderna y de valor añadido, y para ello debemos contar con los recursos adecuados y con un calendario que no nos ahogue”.

Los cambios tecnológicos, bien asentados.

“La transformación digital de las empresas ya no es una opción, es una exigencia. No consiste solo en simplificar procesos y ahorrar costes, en la mayoría de los casos supone un verdadero cambio de modelo de negocio”. Así lo entiende Calvo que, no obstante, le echó flores al sector tecnológico asturiano. Muchas. “La digitalización será un elemento transversal, que debe transformar los sectores, pero contar con un sector TIC y centros tecnológicos potentes será clave para lograr esta transformación”. A su entender Asturias debe convertirse en un territorio más atractivo para las tecnológicas. ¿Cómo lograrlo? “Creando ecosistemas adecuados para que estas empresas puedan desarrollarse, buscando incentivos para que la región sea un lugar atractivo para trabajar y colaborando con la Universidad y los centros de formación para formar a los profesionales adecuados”, respondió.

Casar formación con empresa.

Intentar acabar con las “distorsiones del mercado laboral asturiano” será uno de los objetivos principales del nuevo mandato de María Calvo al frente de la FADE. “Será la prioridad absoluta”, dijo. “No es entendible que, con una tasa de empleo tan elevada, sobre todo entre los jóvenes, las empresas no encuentren trabajadores formados adecuadamente”. Para conseguirlo entiende que es “imprescindible mejorar la orientación ya desde los centros escolares, y estar presentes en los mismos, para fomentar vocaciones en aquellas profesiones con mayor empleabilidad. Además, debemos trabajar por prestigiar la Formación Profesional con titulaciones y orientaciones adecuadas, e impulsar la FP dual, con proyectos concretos y contratos adecuados”.

Exprimir los fondos europeos.

Calvo asegura que las empresas asturianas ya “tienen proyectos diseñados para afrontar los retos de la transición energética, la ecológica, la digital y la cohesión social de Asturias. Los conocemos y hemos sido parte activa de su puesta en marcha y en conectar a las empresas y la administración para enfocarlos adecuadamente”. Sin embargo, Calvo aseguró que ahora “es necesario que esos fondos lleguen efectivamente a las empresas, porque son las únicas capaces de generar un efecto multiplicador y que su uso genere un efecto transformador a largo plazo”.

Normalizar la presencia de la mujer.

María Calvo será la primera mujer al frente la patronal asturiana. Al respecto, la empresaria gijonesa aseguró que “me alegra especialmente ser la primera mujer al frente de FADE y espero que sea algo que pronto deje de ser la excepción”.

Nuevo equipo multidisciplinar.

Aún no lo tiene perfilado, pero sí que adelantó que “será diverso, con ganas de trabajar y en el que quiero incorporar tanto a la gran empresa como a la más pequeña y a gente de diferentes edades, pero aún no lo tengo decidido”. Quiere que su FADE “trabaje por las empresas, que escuche, que resuelva y que sea representativa”.