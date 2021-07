Aumenta al 22% la tasa de asturianos en riesgo de pobreza

La encuesta señala que un tercio de asturianos (el 32,1%) no puede permitirse ir una semana de vacaciones al año, porque no tienen el dinero suficiente. Un 27,6% reconoce que no tiene capacidad financiera para afrontar algún imprevisto económico que se le puede presentar. Y, directamente, un 11% ya ha incurridos en retrasos en los pagos de alguna factura, por no poder hacerles frente.

A sumar, hay un 9,3% de asturianos que reconoce que tiene serias dificultades para llegar a fin de mes. Paradójicamente, son prácticamente los mismos que lo reconocían un año antes, en 2019.

El riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide desigualdad, no la pobreza absoluta. Establece cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población. Asturias está, en ese indicador, ligeramente por encima de la media nacional, que es del 21%.

Echando un vistazo al mapa de las regiones, son los habitantes de las comunidades del sur las que tienen un mayor riesgo de pobreza. Por ejemplo, esa tasa supera ligeramente el 31% en Andalucía y Extremadura. También está muy alta en Murcia (27,7) y en Castilla La Mancha (26,2). Aunque, paradójicamente, son los canarios los que aseguran que tienen unas mayores dificultades para llegar a fin de mes y los que tienen una menor capacidad para poder afrontar gastos que se presenten de imprevisto.

En el lado contrario, Navarra es la región con menos riesgo de pobreza (9,9%).