“Estamos acostumbrados a recibir muchos premios, pero el último siempre es el mejor”, aseguró ayer el presidente de la ingeniería asturiana TSK, Sabino García Vallina. Lo hacía al recoger el galardón “Quality Innovation Award”, otorgado a la compañía en su edición 2020 y en la categoría de gran empresa, por su proyecto “Sixperience”. Consiste en un sistema inteligente para plantas industriales basado en realidad virtual y posibilita acceder virtualmente a la planta y revisar información relevante en tiempo real. “Es una herramienta que permite estar en más sitios en menos tiempo”, afirmó Ricardo González, director general Digital Innovation en TSK, que recalcó que “TSK nunca duerme”.

Jesús Daniel Salas, presidente del Club de Calidad, que gestiona el premio en la región, fue el encargado de entregar el diploma acreditativo a García Vallina. “TSK está en la élite internacional de la innovación y merece reconocimiento y visibilidad”, reivindicó.

Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, destacó que es un premio “del que el Gobierno de Asturias está orgulloso”. “Si no hay un impacto positivo, ya sea en un nuevo producto o proceso, no es innovación”, añadió Sánchez. En el acto estuvo presente la alcaldesa de Gijón, Ana González, que felicitó a TSK por su trabajo y “por enfrentar a las dificultades para que esto siga aquí, en Asturias”. La regidora manifestó que TSK “está participando en una selecta liga” en cuanto a innovación y animó a la compañía a seguir creciendo. “El bache del 2020 se superará”, sentenció. García Vallina también se refirió al proyecto de la empresa para crear un “corredor del hidrógeno”. “Estamos contactando con organismos oficiales y con empresas privadas para llevarlo a cabo, pero no hay nada en concreto. Son ideas necesarias para el futuro, algunas cuajarán y otras no lo harán”, dijo.