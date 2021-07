María Calvo reclama un celendario de transición energética “que no ahogue” a las empresas

La nueva presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, advirtió ayer de que no se puede abordar en la región una transición energética “que esté desacoplada de un plan industrial, que no garantice el mantenimiento de la competitividad de las empresas”. Señaló que ese tránsito debería fortalecer a la industria asturiana. “Para ello debemos contar con los recursos necesarios y con un calendario de transición que no nos ahogue”, señaló María Calvo.

La presidenta de FADE, dentro de la ronda de reuniones de presentación que está llevando a cabo, mantuvo ayer un encuentro con Delia Losa, delegada del Gobierno en Asturias. Antes de la reunión, participó en la inauguración de Citech, cumbre de industria y tecnología de Asturias que en esta edición se centra en energía, movilidad y sostenibilidad. Allí, Calvo dejó claro que “la transición energética no puede poner en peligro la competitividad de nuestro tejido empresarial”.

Belarmina Díaz, directora general de Energía del Principado, reconoció que la velocidad de la transición en Asturias supera las previsiones y que no hay más camino posible que “convertir el reto en oportunidad”. Díaz coincidió con María Lorenzo, directora de Energía de Hunosa; Manuel Fernández, director de proyectos de Ocean Winds (promotor de parques eólicos marinos de EDP Renovables y Engie), y Jesús Rodríguez, responsable del Laboratorio de Bionergía del Centro Nacional del Hidrógeno a la hora de destacar las ventajas de Asturias para albergar proyectos de nuevas energías. Resaltaron el conocimiento atesorado en el campo de la generación eléctrica, la existencia de infraestructuras energéticas, la disponibilidad de recursos, la ubicación costera imprescindible para el desarrollo de la eólica marina, la abundante disponibilidad de agua para obtener hidrógeno verde mediante electrólisis, la demanda energética industrial y la posibilidad de obtener ayudas extra como las del Fondo de Transición Justa (869 millones a repartir entre ocho provincias).

Belarmina Díaz destacó el trabajo de preparación de iniciativas para optar a fondos europeos y el impulso de “proyectos bandera” como el “corredor verde” de movilidad que se pondrá en marcha entre Asturias, Castilla y León Galicia, Cantabria y País Vasco, y que contará con puntos de recarga eléctrica ultra rápida, 140 gasineras (100 de gas natural comprimido y 40 de gas licuado) y 20 estaciones de abastecimiento de hidrógeno. También destacó el plan “Recode” para impulsar la producción de hidrógeno verde que aglutina 20 proyectos divididos en generación de hidrógeno con 15 electrolizadores para transporte, almacenamiento e inyección en redes; electrolizadores para dar respaldo al sistema energético, y un proyecto de consumo industrial a pequeña escala.

Plan Moves III

Díaz anunció que esta semana se aprobará el plan Moves III en Asturias que estará dotado con ayudas de ocho millones, cuatro para infraestructuras de recarga y cuatro para vehículos eléctricos.

En Citech también participaron directivos de empresas asturianas de bienes de equipo como Idesa, del grupo Daniel Alonso, que ha registrado un repunte de pedidos al compensar la caída del sector del oil&gas con las nuevas energías.

IU, UGT y CC OO exigen blindar a las electrointensivas

El grupo de IU en la Junta General, con el respaldo de UGT y CC OO, presentó ayer una proposición de Ley para declarar estratégica la industria altamente electrointensiva, aquella que consume más de 100 gigavatios hora, como ArcelorMittal o Azsa. El objetivo es someter a votación la propuesta primero en Asturias, para luego elevar la iniciativa al Congreso de los Diputados. La portavoz de la coalición, Ángela Vallina, aseguró que la proposición busca mejorar la regulación de precios de estas compañías para que compitan en unas condiciones similares a las de sus competidores de Francia y Alemania. Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT, sacó pecho de que gracias a las movilizaciones sindicales se han logrado las inversiones en Arcelor y un aumento de las ayudas a las electrointensivas. Mientras que José Manuel Zapico, líder de CC OO, señaló que “en estos momentos Asturias se la juega y no puede pagar la luz a precio de oro”.