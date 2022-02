El Gobierno ha trasladado a la patronal y los sindicatos su intención de no renovar los ertes covid más allá del 28 de febrero, pero activar el mecanismo RED de ertes sectoriales para las agencias de viajes, según confirman diferentes fuentes conocedoras de la reunión de este jueves. Ello significa que aquellas compañías del gremio que continúen necesitando un erte en marzo, cuando decae la última prórroga de ertes covid, podrán acceder a una exoneración de cotizaciones de sus trabajadores del 40% especiales mientras así lo disponga el Gobierno. No ha planteado dicho mecanismo para los hoteles o la restauración, que emplean al 35% de los 105.043 trabajadores actualmente afectados por un expediente temporal covid, según los últimos datos de la Seguridad Social.

El Ejecutivo ha reafirmado su posición de que no habrá nueva nueva prórroga de los expedientes extraordinarios habilitados al inicio de la pandemia e insta a las empresas a transitar a los nuevos mecanismos habilitados en la reforma laboral. No obstante, la negociación no está cerrada y los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social volverán a reunir a los agentes sociales para tomar la decisión definitiva. La idea del Ejecutivo es llevar las medidas pactadas al Consejo de Ministros del 22 de febrero, el último ordinario de este mes. En los dos años que llevan en vigor las ayudas para ertes covid, el erario público ha destinado un total de 29.050 millones de euros a mantenerlas.

El próximo 28 de febrero vencen las ayudas excepcionales habilitadas por el Gobierno para que las empresas afectadas por alguna de las derivadas del covid se adhieran a un expediente. Estas fueron implementadas en marzo del 2020, al calor del primer estado de alarma, y han sido renovadas trimestre tras trimestre durante los últimos dos años. En su pico máximo, 3,4 millones de trabajadores llegaron a estar afectados por un erte. Hasta este 28 de febrero, pues el Gobierno considera que la economía debe entrar en una fase más estable y que las empresas deben ajustar sus plantillas -si lo necesitaran- mediante los nuevos mecanismos habilitados en la reciente aprobada reforma laboral. Sí ha trascendido de la reunión de este jueves que el Gobierno se compromete a mantener las prestaciones de los trabajadores que sigan afectados por un erte de fuerza mayor y que estas no pierdan importe.

Para las agencias de viajes, directamente afectadas por las restricciones de terceros países y muy lastradas por la falta de pasajeros internacionales, el Gobierno habilitará uno de los nuevos ertes de la reforma: el sectorial. Este permite a las compañías dejar de pagar el 40% de las cotizaciones sociales de sus trabajadores en erte, a cambio de que estos cursen formaciones mientras dure el expediente. Según los últimos datos disponibles, un total de 10.792 trabajadores del sector de las agencias de viajes siguen en erte. Es decir, el 10% del total de empleados que siguen en erte.

La medida ha sido muy bienvenida por la patronal del sector. "Permitirá a las empresas del sector aguantar hasta la reactivación real de la actividad turística que se ha visto truncada en repetidas ocasiones debido a las sucesivas olas de la pandemia. Un 15% de las agencias de viajes españolas ha tenido que cerrar, pero esta medida evitará que este porcentaje pueda alcanzar al 25% del sector como se temía", ha manifestado Acave en un comunicado.

Hoteles y restaurantes, en vilo

¿Qué pasará con los hoteles o la restauración, que entre los dos suman 37.491 trabajadores en erte? Según el actual planteamiento del Gobierno, las firmas de estos sectores deberán registrar, si así lo consideran oportuno, registrar un nuevo expediente. En caso de que hubieren nuevas restricciones sanitarias (como cierres o restricciones de aforo), dichas compañías podrían acceder a un expediente de fuerza mayor o por limitación de la actividad. Ambos habilitan una exoneración del 90% de las cotizaciones sociales. O podrían plantear un erte por causas productivas, si únicamente pueden acreditar una caída de la facturación. Este está exonerado al 20% y también ligado a formación de trabajadores.

Otra vía disponible para las empresas en caso de excedente de plantilla es el despido. Hasta ahora la transición del erte al ere que se vaticinó desde algunos sectores políticos o empresariales no se ha cumplido y el empleo ha aguantado su tendencia al alza durante el 2021. "Las reuniones de negocio y los viajes de empresas aún no se han reactivado a niveles que podrían considerarse como normales y el turista de largo radio todavía no ha reservado sus viajes debido a las medidas imperantes en Europa", han alertado desde la patronal hotelera Cehat. Los empresarios hoteleros piden prologar los ertes covid hasta el 31 de mayo para "evitar los despidos generalizados y la destrucción de empleo en el sector".