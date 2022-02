Capital Energy sigue adelante con los parques eólicos en Somiedo que rechaza el Principado

Capital Energy sigue adelante con sus proyectos de parques eólicos en el parque natural de Somiedo pese al rechazo del Principado. La compañía española de renovables ha iniciado en el Ministerio para la Transición Ecológica los trámites de evaluación ambiental de los parques Cheiriella y Muraco, que incluyen 24 torres de 200 metros de altura.

Los proyectos de Capital Energy generaron ventolera cuando la compañía solicitó la autorización administrativa previa ante el Ministerio de Política Territorial. Al ser proyectos con una potencia de más de 50 megavatios (MW), la tramitación la lleva a cabo el Gobierno central y no el del Principado, que tras conocer los planes advirtió que la normativa autonómica vigente no permite la instalación de aerogeneradores en parques naturales protegidos y que no tiene previsto cambiar ese artículo dentro de la reforma de las directrices sectoriales de ordenación que va a poner en marcha para ampliar las zonas en las que se pueden levantar torres eólicas. También el Ayuntamiento de Somiedo y organizaciones ecologistas mostraron su rechazo a los proyectos.

Desde Capital Energy se argumentó que eran conscientes de que los parques eólicos planteados afectaban a un espacio protegido y que querían que la “propuesta” fuera evaluada mediante el pertinente estudio de impacto ambiental para determinar su compatibilidad o no, un trámite que consideran “suficientemente garantista”. En esa línea, la compañía inició el pasado día 4 el proceso de evaluación ambiental ante el Ministerio para la Transición Ecológica.

Los nuevos parques, uno de los cuales afecta al espacio protegido de Somiedo, están promovidos por Green Capital Development XVIII y Green Capital Development XIX, ambas filiales de Capital Energy, la compañía madrileña de renovables que ya tiene más de una treintena de parques eólicos en tramitación y desarrollo en Asturias y que fue la empresa que obtuvo más megavatios de potencia en la última subasta de renovables convocada por el Ministerio para la Transición Ecológica. Los parques se ubican en los concejos de Tineo, Belmonte de Miranda, Cangas del Narcea y Somiedo. El denominado Muraco, que solo afecta a Belmonte según la compañía, está formado por once aerogeneradores con una potencia instalada conjunta de 55 MW y el denominado Cheiriella, que toca Somiedo, está compuesto por trece aerogeneradores con una potencia conjunta de 65 MW. Las torres tendrán 200 metros desde la base hasta extremo de las palas, una altura que sólo supera una construcción en Asturias: la chimenea de la central térmica de carbón de Aboño.

Líneas eléctricas

Los proyectos se completan con cinco líneas eléctricas subterráneas de evacuación de más de 24 kilómetros de longitud que recogerán la energía generada en cada uno de los aerogeneradores; una línea de más de 6 kilómetros (parte aérea y parte subterránea) que conducirá la energía hasta una nueva subestación, y una línea aérea de alta tensión que evacuará la energía hasta la subestación colectora Carola, que forma parte de otro proyecto anterior impulsado por Capital Energy que incluye la construcción de otros tres parques eólicos (Carola, Chagüetos y Gobia), dos de los cuales también afectan al parque natural de Somiedo, que comprende toda la superficie del concejo.

Capital Energy está ultimando las pruebas para poner en marcha su primer parque eólico en Asturias, el de Buseco, situado en los concejos de Tineo, Villayón y Valdés. El pasado jueves, la directora general de Energía del Principado, Belarmina Díaz, y representantes de los ayuntamientos donde se ubica el complejo de producción eléctrica visitaron la instalación, que cuenta con diez aerogeneradores y una potencia de 50 megavatios. En terrenos próximos, Capital Energy también tiene muy avanzada la tramitación para iniciar las obras del parque Pico Liebres. Su treintena de proyectos en Asturias suman una potencia de 1.200 MW y de llevarse a cabo supondrían una inversión de más de 1.000 millones de euros.