El reto mayúsculo de Asturias: ser la región pionera del hidrógeno

Una contrarreloj en un camino inexplorado. Ese es el reto al que se enfrenta la alianza empresarial HyDeal España para suministrar hidrógeno verde en cantidades industriales y a precios competitivos a la siderurgia asturiana y hacerlo ya en 2025 para cumplir los objetivos de descarbonización.

Sería el primer abastecimiento a gran escala de Europa. Los promotores garantizan que llegarán a la meta y que ArcelorMittal podrá dar el gran salto del carbón al hidrógeno en la fecha acordada. En la industria de las renovables y en ámbito científico hay dudas porque no hay precedentes en proyectos de esta envergadura, la legislación sobre el hidrógeno verde aún no está desarrollada, se depende de fabricantes de electrolizadores de fuera de España y, sobre todo, los tiempos no dejan margen al error. Incluso ArcelorMittal tiene un plan B si no llegara el hidrógeno a tiempo: el uso de gas natural.

“Es un reto muy importante, pero con dinero, y aquí hay socios muy potentes, yo lo veo viable”, afirma el químico Emilio Nieto, director del Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2), con sede en Puertollano (Ciudad Real). Nieto conoce de primera mano y sigue con detalle la puesta en marcha del “gigaproyecto”HyDeal España y afirma que “puede llegar a buen término y poner a España en el mapa europeo del hidrógeno verde si desde ya se atacan a la vez todos los frentes que tiene abiertos”. Él es el más optimista entre todos los expertos consultados.

ArcelorMittal pretende sustituir en 2025 uno de sus dos hornos altos de Gijón por una planta de reducción directa de mineral de hierro (sistema DRI) que utilizará como combustible hidrógeno verde para eliminar emisiones de CO2. La compañía siderúrgica necesita 150.000 toneladas de hidrógeno al año y para abastecerla a ella, y también a la planta de amoniaco verde que pretende instalar Fertiberia en Trasona, la alianza HyDeal España desplegará en Castilla y León una red de electrolizadores con una capacidad instalada de 7,4 gigavatios (GW) alimentada por energía solar producida en parques fotovoltaicos de 9,5 gigavatios.

La red, conectada a Asturias a través de un hidroducto que correrá paralelo al actual gasoducto Ruta de la Plata, se prevé que esté desplegada en 2030 y que sea capaz de suministrar 6,6 millones de toneladas de hidrógeno verde en 20 años.

En 2025 ya estaría desplegada el 50% de la capacidad y ya podría cubrir la demanda de 150.000 toneladas anuales de Arcelor Mittal y la de Fertiberia, empresas que forman parte de la alianza HyDeal España junto con el operador del sistema gasista Enagás y la empresa hispanofrancesa de renovables DH2 Energy. Sobre el papel, ese es el proyecto. Ahora hay que ejecutarlo dando por hecho que habrá financiación.

Los extensos huertos solares

Para alcanzar 9,5 gigavatios de capacidad de generación solar fotovoltaica se necesita la instalación de cerca de 19 millones de paneles, según señalan fuentes empresariales del sector fotovoltaico, que ven “casi imposible” alcanzar la mitad de la potencia prevista ya en 2025 con el actual ritmo de tramitación de los parques solares (con rigurosas evaluaciones medioambientales) incluso si las instalaciones no se conectan a la red eléctrica y funcionan en régimen de autoconsumo, como se prevé.

DH2 Energy, la compañía encargada del desarrollo, no tiene activos de generación renovable en España (vendió los que tenía a través de Dhamna Energy al grupo italiano Eni) y en estos momentos está negociando la compra de suelo rústico y la adquisición de derechos de superficie en zonas de León y Zamora próximas al gasoducto Ruta de la Plata. Se necesitan 12.000 hectáreas, según fuentes de la alianza empresarial, y no está siendo fácil hacerse con terrenos para los parques solares porque hay otras empresas que también se han lanzado a hacer ofertas, según apuntan varios propietarios de Zamora.

No obstante, fuentes conocedoras de la hoja de ruta de la alianza HyDeal España señalan que no se descarta la firma de contratos de adquisición de energía renovable a largo plazo (los conocidos como PPA) con otras empresas generadores con potencia solar e incluso eólica ya instalada si no se consiguen desarrollar los parques solares propios. Sería una alternativa. Las mismas fuentes apuntan que se intentará aprovechar el terreno disponible al máximo y que incluso las naves que albergarán los electrolizadores se han proyectado teniendo en cuenta la posibilidad de que cubiertas y paredes puedan albergar paneles solares.

Los demandados electrolizadores

En España no hay, de momento, fabricantes industriales de electrolizadores, que permiten separar las moléculas de hidrógeno y oxígeno del agua usando electricidad. Si es renovable, lo que se obtiene es hidrógeno verde. “La electrólisis es una tecnología madura y hay una decena de empresas en el mundo con capacidad para fabricar electrolizadores de la envergadura que demanda el proyecto HyDeal.

El problema es que en estos momentos hay mucha demanda de componentes y algunos de ellos tardan hasta año y medio en suministrarse, lo que puede ser un importante contratiempo para un proyecto como este que tiene unos plazos muy ajustados”, señala Emilio Nieto.

Otras fuentes del sector del hidrógeno apuntan que construir una planta de electrólisis de tamaño reducido (la mayor planta a día de hoy es de 130 megavatios y está en China) lleva dos años y ponen en duda que para 2025 puedan estar en marcha los 3.700 megavatios (la mitad de los 7,4 gigavatios previstos para 2030) que proyecta HyDeal. No obstante, Nieto apunta que Iberdrola y Fertiberia ya tienen casi apunto su planta de Puertollano tras poco más de año y medio de trabajos. “Aunque, eso sí, estamos hablando de una planta de solo 20 megavatios”, reconoce.

La construcción de hidroductos

La producción de hidrógeno verde de los electrolizadores situados en Castilla y León (junto a los parques solares para evitar pérdidas de energía y para ahorrase los altos costes de utilización de la red eléctrica) será transportada a Asturias a través de tuberías exclusivas para el gas renovable. De ello se encargará Enagás, socio de la alianza.

El plan pasa por aprovechar la canalización del gasoducto Ruta de la Plata, que une La Meseta con Asturias, para evitar grandes obras y reducir las tramitaciones. Sería añadir un tubo paralelo. Sin embargo no es tan fácil. Fuentes del sector gasista destacaron que a día de hoy no existe una regulación del transporte de hidrógeno verde por tuberías y que, por tanto, no se puede proyectar una infraestructura de ese tipo sin conocer las características que se van exigir. Pese a ello, el director Centro Nacional del Hidrógeno destaca que “la Administración apoya decididamente el desarrollo del hidrógeno” y confía en que ese obstáculo podrá superarse pronto.

El plan B de ArcelorMittal

La alianza HyDeal España garantiza a ArcelorMittal que en 2025 tendrá las 150.000 toneladas de hidrógeno verde al año que necesitará para producir acero sin emisiones en CO2. No obstante, fuentes de la compañía siderúrgica afirman que si para esa fecha no hay disponibilidad de hidrógeno verde arrancarán su planta de reducción directa de mineral de hierro utilizando gas natural, con menos emisiones que el carbón pero muy lejos de los objetivos de descarbonización.