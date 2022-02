“Si no dimos el salto antes es porque no estábamos preparados, pero me pregunto ¿por qué no lo dan más empresas? Es una decisión capaz de transformar por completo una organización y una manera fantástica de crecer”, reflexionó ayer en Gijón el presidente de Izertis, Pablo Martín. La empresa tecnológica gijonesa cotiza en el mercado alternativo BME Growth. La jornada “Herramientas de financiación del crecimiento empresarial”, organizada por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y Renta4Banco, puso nombre y apellidos a empresas asturianas con una historia de crecimiento a través de los mercados bursátiles.

El presidente de GAM, Pedro Luis Fernández, habló desde la experiencia de empresa cotizada. Al tiempo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores publicaba los resultados de la compañía, Fernández puso sobre la mesa los “deberes” que tienen que asumir las empresas que se lanzan al mercado: transparencia, auditorías, comunicaciones y limitaciones en ciertos ámbitos. Unos hándicaps que, aseguró, solo lo son en apariencia pues, a su juicio, se trata de “un mecanismo dinamizador brutal”. La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, María Calvo, inauguró una jornada que supuso la vuelta a la presencialidad de los actos de la patronal. Calvo hizo un alegato a favor del crecimiento de las empresas de la región: “Solo el 0,54% de las empresas asturianas tiene más de 50 empleados”, señaló la presidenta. “Estos hechos hablan por sí solos de la necesidad de fortalecer Asturias con un mayor tejido de empresas medianas y grandes”, añadió la empresaria, que llamó a las compañías a crecer para “competir en una economía altamente especializada y globalizada”. El consejero de Industria aseguró que una empresa que “gana en tamaño” es “más resiliente ante las crisis” y, por ello, desde el Gobierno del Principado, dijo, están apoyando el crecimiento de las empresas. Aun así, según el presidente de GAM, queda trabajo por hacer en el plano social y cultural: “Cuando eres un pequeño empresario eres un héroe, pero cuando creces parece que te conviertes en un explotador”. Así, reclamó más apoyo a las empresas que quieren crecer en Asturias algo en lo que todos los ponentes coincidieron ayer: “Es una necesidad”. GAM gana el 132% más y supera los niveles prepandemia J. Cuartas La multinacional asturiana General de Alquiler de Maquinaria (GAM) ganó el año pasado 2,7 millones, el 132% más que en 2020. La cifra de negocio de la compañía creció el 26% hasta los 168,3 millones. Y el “ebitda” alcanzó los 44,2 millones el 16% superior y supone el 26% sobre ventas, con lo que supera los niveles prepandemia, afirmó el grupo.