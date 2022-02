“El Estado debe hacer política de alquiler, llevamos 40 años de retraso con Europa”

Alejandro Inurrieta (Biarritz, 1963), doctor en Económicas, exasesor del Ministerio de Economía en el Gobierno de Zapatero y expresidente de la Sociedad Pública de Alquiler, acaba de publicar el libro “Vivienda, la revolución más urgente”, un análisis de la situación del alquiler y la propiedad inmobiliaria en España que presentó esta semana en la Universidad de Oviedo.

–¿Por qué la vivienda es lo más urgente?

–Es la revolución más urgente porque es la política más olvidada. En España, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países europeos, no se ha planteado una verdadera política de vivienda, y menos entendiéndola como un bien de alquiler. Llevamos 40 años de retraso. No hay un servicio de vivienda pública o de precio tasado, y un gran número de personas que no pueden acceder a los precios actuales se queda sin vivienda, los jóvenes viven con sus padres y los desahuciados deambulan por las calles. Tenemos que empezar cuanto antes.

–¿Qué le parece el nuevo proyecto de ley de vivienda?

–Creo, sinceramente, que es un proyecto que nace muerto desde el punto de vista político. Vamos a tener una tramitación parlamentaria complicada. Tiene aspectos interesantes, como que las viviendas públicas tengan una vida útil de 30 años, no se podrá especular con ellas, que es razonable, y prohíbe la venta de patrimonio público. No soy nada optimista. Va a nacer en una situación política adversa y va a ser difícil de sacar adelante. Las exigencias de los grupos que apoyan al gobierno van a ser difíciles de conjugar.

–¿Y el control de precios?

–Ese es el tema estrella, pero es muy complejo de llevar a cabo. España tiene un problema muy serio con los datos y la estadística que deberán fundamentar el plan. Hay muy poco control. No todo el mundo declara la vivienda en alquiler. Como siempre todo tendrá un sesgo, por lo que no sabremos el devenir de esa estadística y, por tanto, será difícil de implementar. Además, habrá un gran número de recursos...

–Siempre habla de vivienda en régimen de alquiler.

–Lo defiendo desde el punto de vista público. Siempre se invoca el famoso artículo 47 de la Constitución: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna”; lo que no se dice en ningún caso es que el Estado tenga que proveerte de una vivienda en propiedad. Una vivienda en propiedad genera plusvalías, negocio, y el Estado no tiene que proveerte de un activo de ese tipo, lo que tiene que ofrecer es un bien de uso, que puedas utilizar ese bien y después lo hagan otras personas.

–¿Qué hace falta entonces?

–El Estado tiene que hacer política de alquiler, como han hecho los países europeos más solventes, que han construido un parque público en alquiler. En el libro defiendo que tiene que haber siete millones de viviendas en este régimen. Tiene que haber un parque suficientemente amplio y digno para que las personas con menor renta puedan acceder a él y haya rotación. Solo hay que hacer lo mismo que hacen otros países europeos, no hace falta inventar nada.

–¿En quién hay que mirarse?

–En Viena, por ejemplo, casi el 50 por ciento de las viviendas son viviendas en alquiler. Una parte será alquiler privado a precio razonable y otra alquiler público. Ese es uno de los modelos que hay en Europa. Alemania va a acometer la construcción de 400.000 viviendas públicas en alquiler. Esos son los modelos a los que acudir para no ir al control del precio del alquiler, muy denostado por algunos sectores. Así los precios se autorregularían.

–¿La Sareb puede ser una oportunidad?

–El problema con la Sareb es que casi no quedan pisos. En las zonas más complicadas, como Madrid, no quedan casi activos. Su cartera está prácticamente compuesta por préstamos hipotecarios. Nunca ha habido información diáfana ni transparente, nunca se supo el nivel de vivienda que tenía la sociedad y en las zonas con más demanda.

–Valore el urbanismo asturiano.

–No difiere del resto de España. Se van haciendo parches a nivel estético. Tenemos un urbanismo dedicado a la propiedad y de eso se siguen beneficiando los mismos y nos encaminamos a otra burbuja.