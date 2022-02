“El hidrógeno que vamos a traer a Asturias será un imán para captar empresas”

La familia Mittal y el presidente Pedro Sánchez escenificaron el 13 de julio de 2021 el acuerdo para invertir más de 1.000 millones de euros en la descarbonización de la siderurgia asturiana y garantizar su futuro. Dos semanas después, la multinacional anunció el nombramiento del ingeniero de minas francés Philippe Meyran (Provenza, 1965) como director general del clúster Asturias de ArcelorMittal, que engloba las plantas de Gijón, Avilés, Etxébarri, Lesaka y Sagunto. Meyran volvía a ocupar un cargo en Asturias, donde había sido director de operaciones de las líneas acabadoras, pero ahora para pilotar sus fábricas en un momento clave de reconversión tecnológica y laboral. El salto del carbón al hidrógeno verde.

–ArcelorMittal obtuvo unos resultados récord en 2021.

–En primer lugar, nuestros resultados en seguridad fueron muy malos. Tuvimos que lamentar el fallecimiento de dos trabajadores en accidente laboral en las factorías de Avilés y Sagunto. Algo inaceptable para nosotros y que lamentamos profundamente. En el plano de los resultados financieros, 2020 y 2021 fueron unos ejercicios excepcionales. El primero en sentido negativo, por el parón de la economía debido al covid. El segundo, en cambio, fue de recuperación, con resultados muy positivos para el grupo.

–¿En qué medida contribuyeron a esos resultados las plantas asturianas?

–Siguieron el mismo patrón, aunque en ambos casos por debajo del nivel de las demás plantas de la compañía. En 2021 hemos tenido una alta cartera de pedidos, pero nuestros márgenes no han sido altos debido al incremento de los precios de la energía y de nuestros propios costes operativos. Particularmente preocupantes fueron los resultados de Productos Largos, donde, en un contexto difícil de mercado, no fuimos capaces de adaptar nuestros costes para alcanzar un resultado positivo. Esas fluctuaciones de los precios de venta son recurrentes en nuestros mercados. En los diez últimos años el dinero que hemos ganado solo ha dado para compensar las inversiones que hemos realizado.

–¿Qué expectativas hay para 2022?

–El año empezó en un contexto de continuidad respecto a 2021, con un mercado positivo para Productos Planos, y difícil para Largos. Pero es cierto que ahora la crisis entre Rusia y Ucrania puede cambiar todo. Nuestro mercado es por naturaleza volátil, por lo que debemos estar siempre preparados para cuando llegue la parte baja del ciclo.

–¿Cómo puede afectar la guerra a la actividad siderúrgica?

–Estamos muy preocupados por la situación en Ucrania y el potencial impacto que puede tener en nuestros compañeros de la planta de Kryvyi Rih, donde se ha reducido la producción al nivel técnico mínimo de seguridad. Esperamos que haya una solución rápida al conflicto y que no se sigan produciendo pérdidas de vidas humanas.

Tenemos que adaptar nuestros costes en el tren de carril para poder mantenerlo

–¿Habrá impacto para la siderurgia asturiana?

–Para nosotros esta crisis abre una temporada de incertidumbre. Vemos el incremento de los ya desorbitados precios del gas y de la electricidad, el riesgo de escasez de algunas materias primas y nos queda por ver el impacto sobre la economía en general, que puede ser muy negativo.

–La descarbonización de la economía puede favorecer a la siderurgia asturiana por los productos que fabrica: chapa gruesa para eólicos, acero Magnelis para plantas solares, rail para la expansión del tren como transporte sin emisiones, hojalata como alternativa al envase de plástico… ¿Empujará la producción en los próximos años?

–Tiene razón en cuanto al mercado de Magnelis, donde nuestra previsión es seguir creciendo gracias a la inversión que se está ejecutando en la línea de galvanizado número 1. La chapa gruesa es un poco más complicada, porque el segmento de mercado que más se está desarrollando es el off-shore, donde el peso y la calidad de las chapas son cruciales, y ahí nos encontramos al límite de nuestra capacidad de fabricación. La hojalata tiene efectivamente una demanda alta. Por el contrario, el ferrocarril es un mercado todavía en recesión, con resultados muy negativos. Tenemos que adaptar nuestros costes en la fabricación de este producto para poder mantenerlo.

–La descarbonización también obliga a reconvertir las plantas asturianas. ¿Qué supondrá para la región la inversión de mil millones anunciada en julio?

–Supone en primer lugar poder mantener la actividad siderúrgica integral en esta región, que de otro modo se vería abocada a su desaparición. Creo que debemos ser claros en esto: no hay futuro para los hornos altos en Europa si queremos cumplir con el objetivo de combatir el cambio climático. Esta inversión debe verse como una oportunidad de futuro, y será un boom económico para toda la región, con la creación de miles de empleos para los años que vienen. Empleos de calidad y alta cualificación ligados a la transformación tecnológica que supone. Solo con eso el balance para la región será muy positivo, pero no es todo. La llegada del hidrógeno actuará como un imán para muchas empresas, que podrán desarrollar sus plantas en Gijón o en Avilés y crear más riqueza todavía.

El dinero que hemos ganado en los últimos diez años solo ha dado para compensar las inversiones

–Se refiere al proyecto HyDeal España anunciado la semana pasada...

–Es el mayor giga-proyecto de hidrógeno renovable a escala mundial. ArcelorMittal y Grupo Fertiberia, junto a otras organizaciones que se sumarán a HyDeal España, serán los grandes compradores de esta energía limpia, con un plan para adquirir 6,6 millones de toneladas de hidrógeno renovable durante los próximos 20 años, lo que supondría evitar el 4% de las actuales emisiones de CO2 de España. Será clave para permitirnos alcanzar nuestro objetivo de reducir en un 50 % las emisiones de CO2 de nuestra actividad en España para 2030 y, al mismo tiempo, otros sectores de la economía podrán también beneficiarse del potencial ofrecido por el hidrógeno como solución energética limpia y sostenible para descarbonizar sus propios procesos. Es una enorme oportunidad para Asturias.

–Desde que en julio se anunció la inversión en la planta de reducción directa de mineral de hierro (DRI) y el horno de arco eléctrico, ¿en qué se avanzó?

–Se ha trabajado mucho para constituir el equipo, definir los planes, elegir las ubicaciones, preparar las peticiones de autorizaciones y avanzar en la negociación de la parte social.

–¿Se mantiene la meta de tener listas las nuevas instalaciones en 2025?

–Nuestra planificación es tener operativo a mediados de 2024 el horno de arco eléctrico, porque es el horizonte de vida útil de nuestro horno alto A.

–El cierre de ese horno alto, ¿en qué medida afectará a otras instalaciones como la acería de Avilés o las baterías de coque?

–Tendremos que utilizar el horno alto que permanece en funcionamiento al máximo de su capacidad para alimentar la acería de Avilés, que quedará con algo de sobrecapacidad. En cuanto a las baterías de cok, seguirán trabajando a plena capacidad. En primer lugar, dejaremos de necesitar comprar cok en el exterior, y más adelante podremos incluso exportar el nuestro.

Puede que nos veamos obligados a parar los hornos altos antes si se dispara el CO2

–¿Qué futuro puede tener el horno alto que quedaría?

–Técnicamente, este horno alto tiene una vida útil hasta 2032.

–¿Hay planes a largo plazo para sustituirlo por tecnologías limpias?

– Nos queda tiempo para preparar su sustitución, pero en algún momento habrá que hacerlo. Desde una perspectiva económica, puede que nos veamos obligados a parar el horno antes si los precios de los derechos de CO2 se disparan. Insisto en que no hay futuro a largo plazo para los hornos altos en Europa.

–¿Es posible un futuro de la siderurgia asturiana con cero emisiones?

–No solo es posible, sino que es necesario. La sociedad así lo demanda y la UE se ha sumado al compromiso de avanzar hacia un modelo productivo con baja emisiones de carbono. Esa es nuestra meta: una industria verde en un paraíso natural verde. Por supuesto, queda mucho camino por recorrer, pero nuestra empresa tiene soluciones tecnológicas y los primeros proyectos del horno de arco eléctrico y el DRI son ya un paso importante en esa dirección.

–¿Las inversiones anunciadas permitirán fabricar nuevos productos en Asturias?

–En paralelo a las inversiones de descarbonización estamos trabajando permanentemente en el desarrollo de nuevos productos. Tenemos en Asturias uno de los centros de I+D más potente del grupo e invertimos cada año en nuestra gama de productos. Las inversiones de descarbonización nos van a obligar desarrollar nuevas formas de producir los mismos productos, basándose en DRI y chatarra en vez de mineral de hierro. No es un cambio sencillo, ya que los productos resultantes de los nuevos procesos tendrán que ser homologados por nuestros clientes.

–El plan de descarbonización supone, según las estimaciones, perder un millón de toneladas de capacidad de producción de acero en Asturias y más de 900 empleos. ¿Es el precio a pagar para garantizar el futuro de la siderurgia?

–La descarbonización es una demanda social de los ciudadanos de Europa, y en consecuencia de nuestros gobiernos. No podemos seguir aumentando nuestras emisiones de CO2. Técnicamente la solución la proporcionan la reducción directa y los hornos de arco eléctrico. Esas instalaciones son más sencillas que las que tenemos actualmente, de forma que el número de puestos de trabajo se reducirá en los próximos años de manera irremediable. Este cambio de proceso y las nuevas instalaciones que conlleve van a representar inversiones masivas tanto en Europa como en Canadá y hay que pensar que el impacto en el empleo no será solo en nuestra empresa.

–¿A qué se refiere?

–Con este plan de descarbonización y su transformación tecnológica vamos a crear muchos empleos en Asturias. Y no olvidemos las oportunidades laborales que se van a crear en torno a este nuevo modelo productivo y con el motor del hidrógeno. No acometer esas inversiones sí que destruiría miles de empleos en la siderurgia, sin ninguna compensación.

–¿Habrá despidos y traslados a otras plantas?

–Tenemos una tradición de ser una empresa en la que se cuida a las personas y nuestra intención es seguir por esta vía. Es necesario trabajar para que los cambios estén bien preparados y se puedan desarrollar de forma positiva para todos y cada uno. Este trabajo se hará juntamente con los sindicatos y las personas. Un punto clave es dar la formación adecuada para operar las nuevas instalaciones mientras la producción sigue en las demás. La mejor forma de asegurar el futuro de cada uno consiste en desarrollar competencias y flexibilidad que le permitan ser capaz de desempeñar diferentes funciones y así aumentar su polivalencia y empleabilidad.

Nuestra meta en Asturias es ser una industria verde en un paraíso verde: es necesario

–¿Se contratarán nuevos perfiles de trabajadores?

–Damos prioridad a la formación de nuestros trabajadores siempre que sea posible. El perfil de nuestros trabajos evoluciona continuamente. Cada vez hacemos acero con más automatismos, desarrollamos más productos, optimizamos la producción y construimos nuevas instalaciones. El mantenimiento de nuestras plantas también se hace cada vez más sofisticado. Todo esto requiere un nivel de competencias que no siempre podemos desarrollar dentro de la empresa y se ahí que se plantee buscarlas en el caso de digitalización o la gestión de proyectos.

–¿Le sorprende el clima de conflictividad que se está viviendo este mes con los paros convocados por CC OO y CSI?

–Entiendo la preocupación de las personas por su futuro. Estamos en tiempos de cambio y eso trae incertidumbre. Tenemos que allanar el camino con todos los empleados y sus representantes para que cada uno tenga un futuro. La conflictividad no ayuda a resolver los problemas, es el trabajo en común el que lo hace. Tenemos abierta la mesa de negociación del nuevo convenio colectivo, hemos llegado a un acuerdo para la salida de los trabajadores nacidos en 1960 y 1961, y se ha abierto una mesa de trabajo para abordar el plan social de la descarbonización. Quemar neumáticos por parte de una escasa minoría solo produce humo, mientras que para construir nuestra casa común se necesita la contribución de todos y cada uno.

–Esas movilizaciones, que paran la producción de talleres, ¿ponen en riesgo el plan de inversiones?

–Por supuesto. Los actos tienen consecuencias y el que piense lo contrario se equivoca. Sin el plan de descarbonización no aseguraremos nuestro futuro, y la falta de paz social pone en riesgo un plan de inversiones que es vital no solo para el mantenimiento de nuestra actividad en Asturias, sino para toda la región en su conjunto. Pongámonos un momento en el lugar de quien decide si invertir aquí en España, o en Alemania, Francia o Bélgica. ¿Qué imagen le estamos dando? A veces escucho la frase: “si el grupo ha decidido invertir es porque le interesa, y así lo hará”. Por supuesto que una empresa invierte si tiene interés, pero la pregunta importante para nosotros es: ¿tendrá interés en invertir aquí o en otro sitio?

–¿Y usted que cree?

–Creo que debe reflexionarse sobre lo que está en juego. Tenemos ante nosotros una oportunidad única y debiéramos aprovecharla a nuestro favor.

–¿Cómo definiría las condiciones laborales en Arcelor?

–Los hechos hablan por sí solos: mucha gente quiere entrar en esta empresa y casi nadie quiere irse a trabajar fuera de ella, por lo que deduzco que las condiciones laborales son más atractivas dentro. Esta es una empresa que da prioridad a la seguridad y la salud de sus trabajadores, que tiene un alto porcentaje de contratación indefinida y un salario medio de los más altos del sector y de la región. El bajo nivel de rotación parece indicar un buen nivel de satisfacción.

–El precio de la energía sigue por las nubes. ¿Se puede hacer desde el Gobierno algo más para mejorar la competitividad de la siderurgia?

–La siderurgia es el principal sector consumidor de energía eléctrica y necesita un precio competitivo, estable y predecible. Los costes eléctricos suponen una parte muy importante de nuestros costes totales de producción. Actualmente el precio final para los consumidores electrointensivos está en torno a un 60% más de lo que se pagaba en 2021 y un 320 % más de lo que se pagaba en 2020. Es necesario actuar ya o de lo contrario se pondrá en serio riesgo la continuidad de algunos productores. En este contexto, la crisis actual en Ucrania no ayuda y eso va a traer más tensiones en el corto plazo.

–¿Por el tema de la energía están en inferioridad de condiciones las plantas asturianas de Arcelor con respecto a las de la multinacional en otras partes?

–Hoy en día, sí. No disponemos de una central eléctrica propia para aprovechar nuestros gases y eso nos obliga a comprar más electricidad. Pero el futuro podría ser totalmente diferente si en nuestro país seguimos desarrollando las energías renovables. La llegada del hidrogeno supondrá un antes y un después.

El precio final de la energía en el consumidor electrointensivo es un 320% mayor que en 2020

–¿En qué factores destacan las plantas asturianas y en cuáles deben mejorar?

–Tenemos unas competencias envidiables en nuestros equipos, y debemos cuidar que no se pierdan con las próximas jubilaciones. Pero también tenemos que cuidar más nuestras plantas porque si no pueden cerrar y los lamentos a posteriori ya no las hacen revivir. Por eso necesitamos desarrollar la misma flexibilidad que existe en las demás plantas del grupo y trabajar en colaboración con los sindicatos para adaptarnos a las necesidades de nuestro mercado. Debemos mejorar significativamente en fiabilidad y productividad, así como en reducción de costes.

–Si los planes de inversión no se tuercen. ¿Considera garantizado el mantenimiento del peso de Arcelor en la economía asturiana en la próxima década?

–Si todos, dirección, trabajadores, sindicatos y administraciones públicas; insisto, todos, actuamos unidos, podemos conseguir que se asegure la producción de acero sostenible en las próximas décadas y ArcelorMittal sea aún más fuerte para Asturias en el futuro. Pero espero también que otras empresas vengan a reforzar la economía asturiana, y estoy convencido de que el hidrógeno que vamos a traer será un factor decisivo. Cuantas más empresas en vanguardia tecnológica se radiquen en Asturias más sólida será su economía y mejor la calidad de vida de los asturianos.

–Usted es francés y conoce bien Asturias. ¿Es un buen destino para invertir y vivir?

–¡Por algo estoy aquí desde hace más de 10 años! Asturias es un verdadero paraíso y los asturianos muy acogedores y con una cultura industrial muy potente.

–¿Cuáles son los mayores virtudes y defectos de la región?

–En primer lugar, la geografía, esa sensación de cierto aislamiento con comunicaciones difíciles. Es algo que da estabilidad en el trabajo, pero también separa de los clientes y de un entorno industrial más amplio. Por otra parte, la tradición industrial de Asturias ha permitido construir un elevado nivel de competencias técnicas.

La quema de neumáticos por parte de una minoría solo produce humo, deberían reflexionar

–El clima político, ¿lo pone en el debe o en el haber?

–Todos mis contactos con los responsables políticos han resultado muy profesionales. Siempre he encontrado personas de alto nivel y muy dedicadas a su cometido.

–¿Y el sindical?

–Desempeñan un papel importante. En su misión está cuidar de lo inmediato, pero también deben levantar la vista para preparar el futuro. Proteger a un trabajador se hace de dos formas: colectivamente reforzando la empresa que le da un medio de vida, e individualmente ayudándole a aumentar sus competencias. Y en estos momentos es imprescindible tener altura de miras y perspectiva a medio y largo plazo para asegurar nuestro futuro en vez de una visión cortoplacista y partidista.