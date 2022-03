La reforma laboral que se aprobó en diciembre era “necesaria” aunque no da respuesta a todos los retos de la economía española, ni a todas las necesidades de las empresas ni a todas las pretensiones de la Inspección de Trabajo. Así quedó de manifiesto en un debate celebrado ayer en el Club Prensa Asturiana organizado por LA NUEVA ESPAÑA y el despacho jurídico Ontier.

El intento de la norma de reducir la elevada tasa de temporalidad del mercado laboral español es el aspecto que “más problemas está dando a las empresas”, según Javier Rodríguez, abogado de Ontier especialista en Derecho Laboral, y que “obligará”, a su juicio, “a un cambio de mentalidad” por parte de los empleadores una vez que se entiende que el contrato de referencia ha de ser el indefinido y que el temporal quedará reducido, señaló, a situaciones muy específicas, mientras que “el contrato estrella”, para los casos en los que se precise, pasará a ser el “fijo discontinuo”, que, si bien “ya existía, se utilizaba muy poco, salvo en sectores muy determinados y en algunos tipos de trabajo”.

Inspección

Adelia García, jefa de la Inspección de Trabajo en Asturias, anunció que este departamento va a entrar en una nueva fase, de acuerdo con su plan estratégico, en la vigilancia y persecución de la temporalidad irregular.

Hasta ahora sólo se inspeccionaba el incumplimiento de la norma por el exceso de duración de los contratos temporales mientras que a partir de este año se van a empezar a analizar también si las causas que justifican este tipo de contratos son reales y ajustadas a la ley o fraudulentas. Además –y salvo excepciones en las que se producían sanciones–, la inspección estaba centrándose habitualmente en el requerimiento reiterado a las empresas incumplidoras por sobrepasar el máximo de duración permitida para los contratos eventuales para que se ajustaran a la norma. La Inspección empezará a aplicar sanciones, alertó Adelia García, a las empresas renuentes que no atiendan a los requerimientos. Para el caso de las situaciones irregulares por la causalidad (el nuevo frente de actuación de la inspección) se comenzará aplicando la primera fase (el requerimiento) antes de entrar en la sancionadora.

Esta nueva estrategia estaba definida en el plan de actuación de la Inspección previo a la negociación y aprobación de la reforma laboral, pero ahora se aplicará en su ejecución con las nuevas directrices legales emanadas de la reforma.

Adelia García desveló que, aun cuando los inspectores no entraban a analizar hasta ahora si las causas de la contratación temporal eran ajustadas a Derecho y se limitaban a vigilar la duración de los mismos, la tasa de irregularidades o fraude superaba el 50% de los contratos inspeccionados en Asturias. “Se va a tratar con más rigor”, afirmó.

Adelia Gacía señaló que el mercado español de trabajo sigue caracterizado por la segmentación y la temporalidad, y que en este segundo caso el país sigue superando la media de la Unión Europea.

Para Ignacio García, director del Área de Apoyo Corporativo de la patronal asturiana (Fade), la situación española no puede ser comparable con la de otros países porque las indemnizaciones por despido son las mismas (“Jugamos con cartas distintas”) y por el gran peso en la estructura productiva nacional de sectores muy estacionales como el agrícola y el turístico, en los que España es la primera economía europea. Ello no es óbice, admitió, para que “haya contratos temporales mal hechos o que se entienden por periodos excesivos”. En todo caso, dijo, mientras que en las empresas privadas asturianas el grado de temporalidad es del 21% (dato del pasado trimestre), “en las administraciones públicas que nos regulan es del 37%”.

“Es cierto”, admitió Adelia, “pero en las administraciones públicas no tenemos competencias”.

Reforma

Para Javier Rodríguez, “la reforma laboral” que acaba de entrar en vigor en diciembre “era necesaria porque el mercado laboral es cambiante”. “Otra cosa”, dijo, “es que esta reforma laboral vaya a ser útil para las empresas. Tengo dudas. No podemos pretender un mundo ideal en el que todos los contratos sean indefinidos y se suba siempre el salario mínimo. A las empresas hay que darles aire. Y el único resquicio de contrato temporal que se ofrece ahora no se ajusta a las necesidades de las empresas. No será la última reforma laboral en el corto plazo”.

Adelia García señaló que para la Inspección de Trabajo “la reforma era necesaria porque restablece el equilibrio entre empresas y trabajadores y porque nos da instrumentos para llevar a cabo la función que nos corresponde”, aunque “quedaron sin acometer algunas propuestas de la Inspección”.

Ignacio García (Fade) indicó que es “una reforma que había que negociar y en la que había que llegar a un acuerdo razonable una vez que se había puesto sobre la mesa, pero que no resuelve los retos de la economía española”. Propuso “compararnos con los demás países con una visión global” y opinó que “la máxima participación de la negociación colectiva mejora la actividad y los acuerdos, aun con defectos”.

Los ERTE

El experto de Ontier destacó que “el nuevo sistema Red institucionaliza los mecanismos de flexibilización” de los ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) “para no tener que legislar constantemente y en caliente”. “Los ERTE es”, expresó, “donde más acertada está la reforma”.

Ignacio García avanzó que “a la larga, se impondrá el convenio sectorial sobre el de empresa” y que, de acuerdo con la regla general que establece la reforma, “habrá empresas subcontratistas que tendrán que aplicar a sus empleados diversos convenios: los de aquellos sectores para los que trabajen”. El directivo de Fade anotó, no obstante, que el convenio de empresa “no ha sido una figura utilizada de forma significativa” en Asturias porque, “aunque tras la reforma laboral de 2012 se pensó que iba a haber una avalancha de convenios de empresa, en la realidad no se hizo un uso elevado de esta prioridad aplicativa”. El tránsito, en todo caso, de un modelo a otro como opción prioritaria, no implicará, apuntó, merma de los derechos laborales ya reconocidos.

La jefa de la Inspección de Trabajo en Asturias, también consideró “buena” la regulación de los ERTE en la reforma pese a que “desde el punto de vista de la inspección queda pendiente una pata”. Se trata de los informes previos de los inspectores. Aunque son preceptivos en los ERTE por causas económicas, técnicas y organizativas (no así en los supuestos por impedimento o limitación), “lo único que se pide es que informemos si se ha cumplido la comunicación por la empresa y sobre el desarrollo del periodo de consultas, pero no podemos valorar si hay causa o no” para la regulación temporal de empleo. “Sí se nos pide que concretemos si hay causa en los casos de fuerza mayor”. “En nuestro plan estratégico habíamos pedido que se reforzara el papel de la Inspección de Trabajo en los expedientes”. Adelia García explicó que “la litigiosidad va a disminuir porque el decreto da por hecho que hay causa cuando existe acuerdo entre la empresa y la representación legal de los trabajadores”.