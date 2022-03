Los contratistas piden al Principado que imite la compensación estatal por el alza de materias primas

El Gobierno compensará a los empresarios de la construcción que hayan sufrido un encarecimiento de las materias primas superior al 5% en el marco de un contrato de obra pública firmado con el Estado. La Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, invitó a las administraciones regionales y locales a replicar la medida de revisión de precios para mitigar el efecto de la inflación sobre las empresas y garantizar la ejecución de los contratos. Desde la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon) llevan meses reclamando la necesidad de adaptar los precios de las licitaciones a las condiciones actuales del mercado y ahora urgen a las administraciones asturianas a seguir los pasos del Estado.

El presidente de la patronal asturiana de la construcción, Joel García, señaló que la decisión adoptada el pasado martes en el Consejo de Ministros es una medida de justicia y apuntó que “todo el sector asturiano de la construcción espera y confía en que se replique” tanto a nivel local como autonómico. Los costes de los materiales, señaló, se han incrementado hasta en un 40 y un 50% para materias primas como el hierro y sus derivados, la madera, el bituminoso o el aluminio. Los cuellos de botella que se generaron en el mercado internacional al reactivarse la economía llevaron a una tendencia alcista de los precios que hizo mucho daño a los contratistas públicos que, en la mayoría de las ocasiones, no pudieron repercutir los costes al cliente.

El Ministerio de Transportes estima el impacto de la medida adoptada en el Consejo de Ministros para compensar a los empresarios en unos 430 millones de euros. El Principado todavía no ha decidido si replicará las ayudas lanzadas desde La Moncloa. CAC-Asprocon reclama que así sea. “Es algo que no habría que pedir, los ayuntamientos y las comunidades deben cuidar de sus empresas”, señaló Joel García. El Principado, apuntó el empresario, es “perfectamente consciente” de los sobrecostes que han soportado los constructores durante el pasado año. “Vieron como muchas licitaciones de sus obras más importantes se quedaban desiertas debido al incremento de los costes de los materiales, que hacían que algunas obras no fuesen rentables para las empresas”, explicó García.

Tras la entrada en vigor del Real Decreto aprobado por el Gobierno, los contratistas tendrán dos meses de plazo para solicitar la compensación por el incremento de los costes.