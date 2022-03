Monasterio: “El informe de expertos fiscales no aborda lo imprescindible, el IRPF”

Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, afirma que el informe del comité de expertos para la reforma fiscal, presentado el pasado jueves por la ministra María Jesús Montero, “no aborda lo imprescindible”. Y para él lo imprescindible es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que afecta a 22 millones de contribuyentes. “El informe no propone ni una medida concreta sobre el IRPF, con el que se recaudan 100.000 millones de euros al año, y sí lo hace con los de Sucesiones o Patrimonio que recaudan 4.000 millones”, señaló Monasterio.

El catedrático de la Universidad de Oviedo era uno de los 17 “sabios” del comité de expertos para asesorar al Ministerio de Hacienda de cara a reformar el sistema tributario. Sin embargo, Monasterio –al igual que el catedrático de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri– decidió abandonar el comité por discrepancias. Una vez presentado el informe, ayer desveló en conversación con este diario los motivos de su salida. Apuntó que el grupo comenzó el trabajo “en abril del pasado año” y que en una reunión celebrada el pasado noviembre, a la que no pudo asistir al estar en un tribunal en la Universidad del País Vasco, “el comité acordó que sobre los principales impuestos, el IRPF y el IVA, solo se harían recomendaciones y no propuestas concretas”. Para Monasterio eso suponía “no abordar lo imprescindible” y no cumplir lo indicado en el componente 28 del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, dedicado a la adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI y que establece las tareas del comité asesor de expertos.

Una vez publicado el informe del que se desvinculó, Monasterio ha constatado “la escasez de medidas concretas”. Señaló que en sus 800 páginas abundan los cuadros estadísticos y las referencias a otros informes nacionales e internacionales, “pero no se trataba de un encargo académico, todo eso le quita utilidad al informe, el objetivo era plantear qué se puede hacer para mejorar la equidad y eficiencia del sistema fiscal y no hay una medida concreta respecto al IRPF y al IVA, solo recomendaciones”.

Monasterio señaló que el comité enuncia lo que es imprescindible, pero de lo que se ocupa es, a su juicio, “de asuntos más prescindibles” como los impuestos sobre la riqueza (patrimonio y sucesiones y donaciones). Para ellos el comité propone una armonización. Sin embargo, Monasterio señaló que como son tributos cedidos a las comunidades autónomas, quienes consideren necesario armonizarlos lo que deberían es plantearlo al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

En el informe, la base de la subida fiscal está en los tributos medioambientales: nuevos gravámenes verdes y alzas en la fiscalidad de la gasolina y el diesel. “Hoy nadie parece discutir todo lo que esté vinculado a la protección del medio ambiente y en el informe no se ofrecen alternativas a estos impuestos medioambientales. Además, sus impactos sobre las rentas bajas –por ejemplo sobre los que no pueden permitirse un coche eléctrico– se dan por resueltos con compensaciones que siempre son difíciles de aplicar”, señaló Monasterio.

El catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo –al igual que el vasco Ignacio Zubiri, con el que ha firmado un artículo crítico con la propuesta de los expertos– echa en falta una mejora en el trato del contribuyente medio –asalariado con una renta de unos 23.000 euros al año y uno o dos hijos– para el que “ni se contempla un ajuste del IRPF a la inflación para evitar lo que se conoce como rémora fiscal, situación que se da cuando los precios suben, el poder adquisitivo disminuye y los tipos impositivos del IRPF se mantienen”.

Monasterio considera que el comité debería “haber propuesto menos cosas, pero más relevantes”, y le da la sensación que “han decidido decir muchas cosas para que el Gobierno escoja lo que le parezca, pero ese no era el encargo”.