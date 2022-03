Salarios o márgenes empresariales, el dilema de quién paga la inflación en Asturias

Lo que sembró la pandemia lo está regando la guerra. La inflación sigue creciendo y llevando a las economías española y asturiana a un escenario complejo. Desde junio de 1989 no se vivía una escalada de los precios como la actual, del 7,4% interanual en febrero, y la tasa todavía no incorpora los efectos del conflicto bélico en Ucrania, que todos los expertos auguran que consolidarán el alza de los precios. Antes de que estallase la guerra, el Banco Central Europeo estimaba que la inflación se corregiría durante 2022. El BCE se marcaba en noviembre un objetivo de inflación del 2% en el medio plazo. Con la primavera, pensaban en Francfort, las aguas volverían a su cauce. Ahora, con la invasión rusa se ha roto el tablero. Las previsiones iniciales, que confiaban en una autorregulación de los mercados, son papel mojado.

El origen. Para medir la inflación se compara la variación de los precios de un año a otro, y estos fueron excepcionalmente bajos en el momento álgido de la pandemia, a lo que contribuyó también una rebaja en el IVA alemán. Eso genera lo que se conoce como “efecto de base”, que provoca una sobre representación de la inflación en el momento en el que desaparecen los factores excepcionales que la frenaban. El “efecto de base” se corrige con el tiempo, pero en este caso han confluido otros ingredientes relacionados con el confinamiento. Con la reapertura comercial tras el parón generalizado de la economía con el covid llegaron la crisis de los materiales y los cuellos de botella. Las empresas vivieron dificultades para atender al repentino incremento de la demanda al tiempo que reconstruían unas cadenas de suministro que se habían oxidado con la inactividad del confinamiento y las restricciones. Los costes de las materias primas subieron y, ese incremento de los costes, se terminó filtrando a los precios finales. A todo esto había que sumar también la escalada energética.

La energía. Todo empezó con un confluencias de factores. En 2020 casi no sopló el viento en el Reino Unido, frenando los molinos del mar del Norte; llovió poco en Brasil, lo que hizo caer la producción de las presas y el frío del pasado invierno mermó las reservas de gas y petróleo. Al igual que con los materiales, la demanda energética pilló a la oferta a contra pié cuando se recuperó la actividad económica al salir de la pandemia. La UE, con el objetivo de conseguir sus objetivos climáticos, también incrementó los precios de los derechos de emisión de CO2. Y, para poner la puntilla a la tormenta energética perfecta, se sumó la geopolítica. Ahora, con las sanciones a la economía rusa, el suministro gasista para los países del norte de Europa está comprometido, llevando a una nueva escalada de precios, puesto que la misma demanda competirá por una oferta más reducida. El aumento del coste de la energía golpea de lleno al tejido industrial asturiano, muy dependiente de la electricidad para su producción.

Las empresas. María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), señala que la volatilidad puede derivar en “una escalada generalizada de precios muy perjudicial para las empresas asturianas y españolas”. La inflación, señala, no tiene su origen en la guerra y el conflicto “no hará más que empeorar la situación”. “De mantenerse en el tiempo, esta situación se tornaría insoportable para muchos negocios y compañías, que no pueden trasladar al precio final de sus productos esas fuertes desviaciones de coste en un input básico en procesos industriales y muy importante en cualquier tipo de actividad económica como es la energía”, advierte la empresaria. “Un escenario inflacionista desbocado puede convertirse en el principal problema al que se enfrente nuestra economía durante este año”, advierte Calvo, que llama al Gobierno de España y a la UE a articular “medidas de contención cuanto antes”. La presidenta de la patronal advierte también sobre el riesgo de que la escalada inflacionista “se traslade de forma inmediata a los salarios porque, entonces, las consecuencias para muchas empresas podrían ser irreversibles”. En el sector comercial también empiezan a notar la inflación en las facturas. Carmen Moreno, presidenta de la Unión de Comerciantes de Asturias, señala que “la mayoría de los empresarios sufren la revisión de los precios del alquiler”, que se articulan sobre el Índice de Precios al Consumo.

Los trabajadores. Lo que se empieza viendo al llenar el depósito de gasolina, se acaba filtrando producto a producto hasta terminar en el supermercado. Todo acaba notándose en el bolsillo. Antes de que estallase la guerra, un 60% de las empresas alimentarias asturianas esperaban una subida de precios durante 2022. Las compañías repercuten, al menos, una parte de sus costes a los precios y, los salarios cada vez dan para menos. Mar Celemín, secretaria de política sindical de UGT Asturias señala que la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los últimos años alcanza ya los once puntos. Los salarios, dice, crecen por debajo del IPC, lo que lleva al empobrecimiento de la población. Cuando la inflación se dispara, los sindicatos suelen pedir una revisión de los sueldos para acompasarlos a los precios, lo que para algunos economistas significa que se empuja a la economía hacia una espiral inflacionista: si el consumidor tiene más dinero, la empresa ahogada por los costes podrá seguir elevando los precios. Celemín niega esta teoría y pide una revisión salarial contenida: “todos debemos ceder para tratar de reconducir una situación económica muy complicada y que no parece que se vaya a resolver en el corto plazo, las empresas deben ajustar sus márgenes de beneficio para no seguir contribuyendo a la inflación y los sindicatos debemos pedir una actualización de los precios consciente”.

El futuro. La economista y profesora de la Universidad de Oviedo Ana Margarita Martínez Zamora reitera que la alta inflación parece haber venido para quedarse. La receta tradicional para combatir el alza de los precios es subir los tipos de interés con el objetivo de adormecer la economía. Esto, que rebaja la producción industrial al mermar la rentabilidad del endeudamiento es delicado, para las economías europeas. El plan de recuperación se ha construido sobre el endeudamiento, por lo que una subida de los tipos de interés podría herir gravemente a los estados europeos y a España especialmente. “Creo que todavía hay margen de maniobra”, señala la economista. De todas formas anticipa lo que puede ocurrir: “desde el BCE se llamará a una austeridad en el gasto para no tener que emplear la política monetaria”. La economista señala también que puede ser el momento de modificar el método de fijación de los precios de la energía: “es una situación que necesita de decisiones y políticas ambiciosas”.