El alza de la luz “se come los beneficios” y pone contra las cuerdas a empresas y comercios

La luz pasa factura. Hoy se registrará el segundo precio medio más alto de la historia en el mercado mayorista con 472,97 euros el megavatio hora. El récord se batió ayer: 544,98 euros. Las previsiones señalan que el mes de marzo va camino de ser, de nuevo, el más caro de todos los tiempos. A José Amador Peña, director financiero de la empresa de congelados PuertoFish, ayer le llegó el último recibo de la luz. Con unos frigoríficos de tamaño industrial que no entienden de tramos horarios, la empresa con sede en el polígono de Argame, en Morcín, se verá obligada a abonar cerca de 6.000 euros por los meses de enero y febrero. El año pasado, en la misma época, la factura fue de 2.000. A otras compañías, la luz les ha subido entre un 60 y un 100%, pero no deja a nadie indiferente y los empresarios reclaman medidas para frenar una escalada que parece no tener fin y que se empieza a llevar los beneficios y, en los peores casos, a comprometer la viabilidad de algunos negocios.

En PuertoFish, muy dependiente de los precios de la energía, han apostado por el autoconsumo energético. Ante las previsiones de unos precios que seguirán al alza, la empresa ha optado por acometer una inversión para que las siguientes facturas empiezan a caer. La semana que viene esperan recibir el permiso municipal para revestir el techo de la nave con paneles solares que les ayuden a contener el coste energético. La luz se desboca y "la industria asturiana puede entrar en zona de riesgo", alerta el Principado Eduardo Rodríguez echa cuentas tras el mostrador de su tintorería en la calle González Besada de Oviedo. La última factura de la luz, repasa, fueron 470 euros. La del año pasado por estas fechas, recuerda, no superaba los 230. Sus equipos funcionan también con gasoil y en esa partida, dice, tampoco tiene nada que celebrar. De los 480 o 500 euros que pagaba hace un año, el recibo también se ha disparado hasta los 865 euros en el último mes. “Es una auténtica estafa”, denuncia el empresario que recuerda cuando los políticos hablaban de “pobreza energética” y los precios estaban en los 70 euros y, ahora, lamenta, “no dicen nada”. Como él, lo vive todo el sector. El vicepresidente de Asociación de Tintorerías y Lavanderías de Asturias (ATLA), Javier Fernández, explica desde Lugones que los costes energéticos de las tintorerías asturianas se han duplicado en el último año. Algunos locales están aprovechando el horario nocturno, con los tramos más baratos, para realizar lavados. Rodríguez dice que, en su caso, eso no es viable y que en los últimos meses va viendo como los márgenes de beneficio se van reduciendo: “El alza de los precios se está comiendo los beneficios, he pasado de cinco a tres empleados y los repartos a domicilio los hago yo, si esto sigue así puede llegar un punto en el que tenga que cerrar”. Otros que también están sufriendo son las panaderías. Miguel Puchal, que trabaja en Nueva de Llanes, indica que su obrador se enfrenta a un incremento del 60% en los costes energéticos y cree que las facturas seguirán subiendo. “Cuando se cambió el cómputo de la facturación vimos como mejoraban los números, porque se pagaba menos por la potencia contratada, pero el nuevo sistema tarifario llegó casi al mismo tiempo que el alza de la luz y estamos viendo como suben los recibos”, dice el panadero. Este año cree que su factura ascenderá a los 23.000 euros. En los domicilios también empiezan a notarse los incrementos. Los últimos informes de analistas como los de Euler Hermes (Grupo Allianz) señalan que las facturas anuales de los hogares españoles se quedarán cerca de los 2.000 euros. Ángel García, representante de la Asociación de Usuarios del Vehículo Eléctrico (AUVE) señala que su factura doméstica se incrementó hasta los 850 euros en el último periodo. Antes ese importe había sido de 500 euros. Como conductor de un coche eléctrico, García celebra que las compañías no hayan trasladado a los cargadores públicos el alza de los precios de la energía. Los que, como él, circulan con vehículos alimentados por electricidad, dice, están evitando cargar los coches en casa, salvo que sus contratos sigan teniendo precios antiguos. Adriano Mones, presidente de AEDIVE (patronal de los vehículos enchufables) y director regional de la germana Phoenix Contact, defiende que la movilidad eléctrica se está resintiendo menos que la alimentada por otros combustibles. Los incrementos del coste de “llenar el depósito” se han elevado “entre un 25 o un 30 por ciento”. Sin embargo, desde la patronal no descartan que en el futuro haya nuevos incrementos de los costes. La Asociación de Industrias Cárnicas de Asturias (Asincar), integrada por 92 pequeñas y medianas empresas cárnicas, manifestó ayer de nuevo su preocupación ante una escalada de precios que “pone en riesgo la actividad del sector”. El incremento de los costes, señalan desde la patronal, supone una pérdida de competitividad y pone en riesgo el futuro de los negocios. El consumo eléctrico del sector se ha mantenido estable en los últimos meses –los cámaras frigoríficas no descansan, mientras que factura se ha incrementado el doble.