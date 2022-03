“Hay muchos asturianos con bono social que ya no pueden pagar la luz”, advierte la UCE

La Unión de Consumidores de Asturias (UCE) asegura estar “desbordada” a causa de las llamadas recibidas de familias a causa del alza de los precios de la energía. Desde la asociación de consumidores califican de “insoportables” unos costes que se están disparando hasta los 300 euros mensuales por la electricidad, y una cantidad equivalente por el gas.

El presidente de UCE, Dacio Alonso, señaló que están recibiendo casos en que los costes también ahogan a los beneficiarios del bono social pese a los descuentos. “Hay muchos que nos adelantan que no van a poder pagar”, señaló. El precio de la electricidad para ellos, en este contexto, puede llegar a 150 euros mensuales. “Ya no estamos hablando de pobreza energética, esto ya es otra cosa, la mayor parte de la gente normal no va a poder hacer frente a estos recibos”, denunció el presidente de la UCE, que anuncia movilizaciones si el Gobierno no toma medidas. Alonso animó a los consumidores a abandonar el mercado regulado y pasarse a la tarifa de mercado libre, que actualmente es más barata. Alonso ha remitido una carta a los ministros Alberto Garzón y Teresa Ribera con el objetivo de que intervengan para evitar el efecto “perverso” por el que el gas condiciona el precio de toda la energía a través del sistema de precios marginalista. Esto, señala el representante de la asociación de consumidores, ha supuesto importantes beneficios para las eléctricas. Si no, es para “salir a la calle”, afirma el responsable de UCE

Entre las demandas de la organización está la eliminación del impuesto a la electricidad del 5,11% para el consumo doméstico, una reforma de la tarifa regulada o la creación de una empresa pública de energía que vaya asumiendo la gestión de las concesiones de las centrales hidroeléctricas que vayan caducando, al tiempo que impulsa nuevas instalaciones de energía renovable.