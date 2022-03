Los secretarios generales de CCOO y UGT de Asturias, José Manuel Zapico y Javier Fernández Lanero, respectivamente, exigieron ayer que las consecuencias económicas que genere la invasión rusa a Ucrania no afecte al poder adquisitivo de los trabajadores.Lanero dijo que “lo peor que nos pod5ía pasar es que no hubiera consumo”. Zapico reclamó al Estado que “meta mano en el oligopolio eléctrico” para no “pagar pavo a precio de caviar” y evitar que “la calefacción sea un artículo de lujo”.