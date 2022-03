En medio de una "economía de guerra" ArcelorMittal sigue dando pasos para conseguir llevar a buen puerto su plan de descarbonización. La siderúrgica llama a la "paz social" entre su plantilla para acometer una inversión "vital" para su futuro. La dirección de la compañía en Asturias planea presentar en mayo al grupo empresarial su proyecto de inversiones. El desembolso en el desmantelamiento del horno alto A y la instalación del horno eléctrico EAF de productos largos se estima que supere los cien millones de euros, según apuntan fuentes de la multinacional.

La firma, preocupada por las protestas de sus empleados, busca alcanzar un consenso amplio entre su plantilla para gestionar "las salidas" durante los próximos años. El plan de descarbonización de la empresa conllevará un ajuste de plantilla que se estima en 960 trabajadores. Para la dirección asturiana de Arcelor, la inversión en la planta gijonesa responde al bien común de la compañía y, así, hace un llamamiento a sus empleados.

"Nuestro Horno Alto A alcanzará su fin de vida útil a mediados de 2024. Si no tenemos una instalación que le sustituya para entonces, no tendremos suficiente materia prima para alimentar nuestras Líneas. Un único Horno Alto, con una producción máxima de 2,4 Mt no puede abastecer Finishing (consumo de 1,7 Mt) + Chapa (0,6 Mt) + Largos (0,9 Mt). No podremos alimentar a las instalaciones de Productos Largos, y sin estas instalaciones los costes de Productos Planos se dispararán, haciendo económicamente inviable nuestras plantas", explica el comunicado interno remitido a los jefes de departamento de la empresa en el Principado. "Hacen falta 24 meses después de la validación para construir y poner en marcha el horno eléctrico. De ahi la importancia de esta presentación en mayo", apuntan, señalando lo ajustado de los plazos del proyecto.

"Técnicamente el proyecto está dentro de plazo; aunque queda mucho por hacer, llegaremos a tiempo para la presentación. Pero un proyecto no es únicamente técnico. Para que se apruebe, debe tener una justificación económica", advierte la dirección que añade que "nadie invierte para perder dinero". En acumulado, Productos Largos en Asturias ha perdido dinero en los diez últimos años, sin contar la amortización de las inversiones. "No estamos hoy al nivel de productividad de nuestros competidores españoles y europeos", reconocen los directivos que lanzan una advertencia a los trabajadores críticos que, amparados por CC OO y CSI han convocado una serie de paros que han reducido la producción de la siderúrgica y que pretenden continuar, al menos, hasta finales de mes. "La imagen que transmitimos hoy no es de cohesión, sino de bloqueo generado por una pequeña minoría luchando por sus propios intereses", sentencia el comunicado. Así, piden a la plantilla "demostrar que queremos un futuro sólido para nuestras plantas y dejar de lado los intereses particulares para concentrarse en el bien común". Desde la empresa piden una mejor organización que lleve a una mejoría de la productividad. Una receta con varios ingredientes: "simplificar, automatizar, digitalizar e implementar sinergias". El comunicado finaliza con la petición de llegar a un acuerdo "social global, a la mayor brevedad posible" que establezca la gestión "de las salidas en los próximos años".