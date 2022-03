Miedo al desabastecimiento por una huelga de camiones que no tiene respaldo patronal

La subida de precios es ya una realidad, pero el desabastecimiento no pasa de ser una posibilidad que nadie desea. La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, que representa a pequeñas empresas y autónomos repartidos por toda España, mantiene la convocatoria de paro nacional indefinido a partir del próximo lunes “mientras el Gobierno no apruebe medidas que aseguren de obligado cumplimiento que se van a cubrir los costes de explotación”. Dicha organización, que como ya adelantó este periódico cuenta en Asturias con el apoyo de UITA (Unión Independiente de Transportistas Autónomos de Asturias), ha convocado una movilización que no respaldan las patronales naciones ni las que representan a la mayoría de los transportistas del Principado. Los agentes económicos de la región temen la evolución de este paro y ya han alertado a Delegación de Gobierno para que garantice el desempeño del sector.

El presidente de la Plataforma, Manuel Hernández, acusa a las patronales de empresarios, que forman parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), de tratar de boicotear el paro. “Estos señores del CNTC están muy nerviosos. Dicen que nosotros no somos nadie para convocar un paro porque no estamos en el Comité. O sea, que si no convocan ellos el paro, el paro no vale ni es legal, y que no somos nadie”, asegura Hernández en el vídeo difundido a través de las redes, en el que culpa a la CNTC de defender los intereses de los grandes operadores de transporte. El presidente de UITA, José Fernández, lanza acusaciones similares en lo referente a Asturias. “Las patronales están mandando cartas a sus asociados tratando de que no secunden el paro, pero aquí están llamando todos”, sentencia. En el sector del transporte por carretera cunde el desconcierto. El representante de la plataforma advierte que muchos profesionales del sector están dejando sus camiones parados porque la subida de los carburantes convierte su negocio en “insostenible”. Uno de los problemas de fondo que provoca el rechazo de las organizaciones mayoritarias está en el reciente Real Decreto publicado el pasado 1 de marzo. Los transportistas amenazaron antes de lasNavidades con parar si desde el Gobierno no se atendían a sus demandas para paliar unos costes que ya iban en aumento. Tras una negociación con el Ministerio de Transportes dieron por satisfechas sus reclamaciones y aquella huelga se desconvocó. Ahora, con el nuevo incremento de costes por el alza de los carburantes, desde la plataforma vuelven a la carga. Según Hernández , “ese decreto da respuesta al tipo de contratación que tienen los grandes operadores de transporte, contratos de larga duración con unos precios justos y suficientes”. La plataforma argumenta que los pequeños transportistas no pueden repercutir “el 40% de incremento en coste de combustible”. Ahora la duda es cuál va a ser el seguimiento del paro. UITA manifiesta tener cerca de 1.300 socios en Asturias, pero adelanta que pararán muchos más camioneros en la región. Las patronales desmienten ese extremo y hacen un llamamiento a la tranquilidad para que no cunda el pánico entre los ciudadanos ante una alerta por desabastecimiento.