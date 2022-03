El Principado exigirá a Europa una respuesta “ágil y contundente”

El Gobierno del Principado ha vuelto a exigir que “la UE actúe con celeridad y contundencia para atajar la subida de los precios de la energía” que ha agravado la invasión de Ucrania y tiene a la gran industria asturiana contra las cuerdas. La consejera portavoz, Melania Álvarez, ha reiterado que el jefe del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbón, aprovechará la conferencia de presidentes de este domingo en la Palma para plantear esta demanda y ha rehuido la oportunidad de implicar directamente al Gobierno central. “Apelamos a la responsabilidad europea” y a una respuesta que debe ser “contundente y ágil”, ha reiterado la consejera antes de manifestar que en este punto el Principado está “alineado con el Gobierno de España” sin entrar en las diferencias de tarifas entre países europeos, o en la constancia de que la industria francesa paga por la luz el doble que la española. Una diferencia entre países que se basa en competencias estatales. El gobierno francés aplica exenciones fiscales, reducciones de cargos para financiar renovables, reducciones de costes del sistema o compensaciones por el CO2 indirecto superiores a las que se dan España.

El Principado vira así su discurso en materia energética. Hasta ahora, su postura había sido más beligerante con las políticas del Gobierno central y más protectora con las empresas electrointensivas asturianas. Ahora, los socialistas asturianos se posicionan junto al Gobierno de Sánchez para reclamar soluciones directamente a la instancia superior, Bruselas. A la Unión Europea es ahora hacia dónde se dirigen las peticiones para conseguir rebajar la tarifa energética.

Acerca de la crisis de la energía, Barbón reiteró ayer que “hay que hablar claro a la gente, a la gente no se la puede engañar”. Y, así, abundó: “A los asturianos y asturianas no se les pueden vender motos, como a veces veo hacer a algunos partidos, a algunos políticos y a algunas políticas. La invasión ilegal de Ucrania está teniendo unas consecuencias humanitarias de primer orden y también va a tener un impacto económico brutal en el resto de Europa: lo estamos viendo en la subida de las materias primas, de los precios de la energía y del combustible… Y que nos vienen meses muy duros es la verdad”.

En esta línea, adelantó que “el mensaje que voy a llevar a la Conferencia de Presidentes es que los presidentes autonómicos tenemos que cerrar filas con el Gobierno de España, dejar de lado el debate partidista, la politiquería barata, y reforzar el papel del Gobierno de España en la negociación de un factor clave: rebajar el precio de la energía”. Un discurso en la línea de lo que había señalado antes la consejera portavoz.

A juicio de Barbón, caben dos posibilidades para atajar la escalada de precios en la factura de la luz de domicilios y empresas: “Modificar el sistema de fijación de precios, el sistema marginalista; o sacar el gas de ese sistema. Es un debate que tiene que ser comunitario, no puede decidirlo el Gobierno de España por su cuenta y riesgo, por desgracia. Es urgente, porque si no se toman medidas vamos caminos del colapso. Si no somos capaces de cerrar filas y hacer eso, vamos camino del colapso”.

Pese a la mirada de los socialistas asturianos hacia Bruselas, tras la aprobación en España del estatuto del consumidor electrointensivo –con rebajas en los cargos, compensaciones por el CO2 y avales públicos para firmar acuerdos bilaterales a largo plazo con las eléctricas para el suministro con renovables– y, posteriormente, el Gobierno anunció rebajas en los peajes. Pero medidas que había anunciado hace ya más de un año, como el mecanismo sustitutivo de la interrumpibilidad, aún no han visto la luz. Además, la industria electrointensiva denuncia que no hay señales de los prometidos contratos bilaterales a precios competitivos.