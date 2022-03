“Ir al mercado mayorista de la electricidad no se puede soportar y las empresas prefieren parar”

Guillermo Ulacia (Baracaldo, 1954), presidente de la patronal metalúrgica asturiana (Femetal), cargo en el que finaliza su mandato y en el que no va a repetir, alerta de los efectos de la inflación, la crisis de suministros, la guerra de Ucrania y el coste de la energía para la industria asturiana y el conjunto de la economía. Las empresas “no pueden soportar”, afirma, el precio del mercado mayorista de la electricidad y prefieren parar”, lo que tendrá, alerta, un efecto en cadena. Reclama un pacto a las eléctricas, aunque todas las partes tengan que contribuir con su esfuerzo, y demanda a la UE que permita a España modificar el sistema marginalista de formación de precios que juzga sinsentido en las circunstancias actuales: “No se deben pagar precios que no guardan relación ni con el coste ni con la remuneración de la inversión”. Considera urgente tomar medidas:_“Si esperamos a encontrar la solución ideal, igual ya no estamos”, sostiene.

–¿Cómo analiza el panorama económico global?

–Comenzamos el año con la economía internacional desacelerando al tiempo que los precios de la energía estaban al alza. Había señales de debilidad y a la vez los riesgos iban incrementándose. La variante ómicron iba remitiendo en Europa pero ya estábamos preocupados por la inflación y por lo que pudiera pasar entre Rusia y_Ucrania._Además, había indicios de que la política monetaria se iba a endurecer y esto estaba causando volatilidad en los mercados financieros._A su vez, la Bolsa mostraba debilidad y el dólar estaba actuando como divisa refugio._En este contexto, y aunque seguía habiendo cuellos de botella en las cadenas globales de distribución y desajustes entre la oferta y la demanda como en 2021, se pensaba que la economía europea podría crecer este año el 4,4%.

–¿Cómo afecta a esa previsión el estallido de la guerra el 24 de febrero?

–Lo que eran tensiones geopolíticas se han convertido en una confrontación en toda regla. Y esto desencadena sanciones de Europa y EEUU a Rusia nunca vistas. Las sanciones son medidas que se vuelven también contra quien las impone. Y esto tiene un efecto expansivo y multiplicador de una gran rapidez. Europa va a ser la economía más afectada. Primero se preveía que el crecimiento económico europeo se redujera en 0,3 puntos de PIB y ahora ya se habla de un punto porcentual. Desconocemos hasta dónde van a llegar las consecuencias. Y Europa es nuestro principal mercado de exportación y de importación._Por lo tanto, lo que ocurra en Europa va afectar a España y también a Asturias, que dirige el 60 o 70% de sus exportaciones a la UE.

–¿España será muy dañada?

–En 2021 el crecimiento fue inferior al previsto. A comienzos de este año pensábamos en un incremento del PIB del 5,6%, insuficiente aún –teniendo en cuenta de dónde venimos– para recuperar el nivel prepandemia. Sin embargo, la recuperación del empleo fue mayor que el avance de la economía, lo que, como todo tiene dos caras, implica pérdida de productividad. Que se esté tardando en volver al nivel de riqueza de 2019 (previo al covid) obedece a las sucesivas oleadas de la pandemia, a que el consumo no se activó porque el ciudadano optó por ahorrar ante la incertidumbre, a que no se recuperó el turismo internacional y a que los fondos europeos de recuperación se demoraron y a que finalmente apareció la inflación. Además, en 2021 se batieron récords de recaudación fiscal. Por lo tanto, en un contexto incierto y volátil, tenemos una presión fiscal al alza y todos los sectores estamos contribuyendo más que antes de la pandemia.

–Pero ahora se están disparando aún más los costes energéticos y de materias primas.

–Rusia y_Ucrania son grandes productores de energía y materias primas._Los fundidores españoles, por ejemplo, que abastecen al automóvil, el ferrocarril, las renovables, etc., importaban lingote de ambos países. Cambiar esos proveedores por Brasil no es fácil. Para lograrlo todos competiremos a cara de perro y el que más pague, se lo lleva. Habrá problemas de capacidad, precio y plazo. Les falta materia prima y además el coste energético se les ha multiplicado. Están produciendo en pérdidas. Y todo esto se está trasladando al cliente con menores entregas y mayor precio. Es una espiral viciosa de efectos múltiples.

–¿Se librará algún sector de las consecuencias de inflación, guerra, sanciones y carestía energética?

–Las actividades que en 2020 se declararon esenciales, como el sector primario y alimentario, y a los que hay que darles prioridad, se resienten porque Ucrania es un gran proveedor de girasol y trigo. Por lo tanto, estos sectores también están sufriendo alteraciones por la falta y carestía de las materias primas y por el coste de la energía. Y las no esenciales se vuelven a ver afectadas en un contexto de debilidad, y cuando se anuncian cambios en la política monetaria: el_Banco Central_Europeo (BCE) va a dejar de comprar deuda y piensa ya en subir los tipos de interés. Supone un gran “stress” para la cadena de valor.

–¿Y_el impacto en Asturias?

–Asturias es una economía de servicios (suponen el 67% o 70% del valor añadido bruto) como corresponde a una economía desarrollada, pero el corazón y el alma de la región son industriales. Iniciamos el proceso de descarbonización y varias centrales cerraron, sin poner en riesgo el suministro eléctrico, porque el precio del carbón era antieconómico._Se necesita buscar proyectos alternativos para una transición justa. Y además Asturias tiene la mayor densidad de sectores electrointensivos (vidrio, cemento, acero, papel, zinc...) y esta industria ya avisó en el pasado semestre de que se estaba quedando sin márgenes por el coste energético y el alza del precio del CO2. ArcelorMittal pudo defenderse por el alto precio del acero._Pero ahora la fortaleza de la demanda se debilita y la energía sigue disparada. Aquellas actividades que tienen comprometido su precio de venta de modo estable se encuentran con que producir les cuesta dinero y tienen que parar instalaciones. Y los ambiciosos planes de descarbonización de ArcelorMittal por 2.000 millones tendrá que revisar sus plazos de ejecución.

–¿Cómo repercutirá en otras empresas?

–Esto va a afectar a las ingenierías, la industria auxiliar y de montaje, los talleres de apoyo... que ya venían con dificultades y que se van a resentir porque se van a encontrar con paréntesis en su actividad. A medida que las empresas tractoras frenan, lo harán todas las demás. Y esto afecta también a aquellos servicios intensivos en conocimiento que tienen una fuerte vinculación con la industria. En el metal, cuando ya tenemos firmado el convenio sectorial, habrá que negociar ERTES (expedientes de regulación temporal de empleo) para ajustar oferta y demanda. Y esto acabará afectando a todos los sectores, incluida la hostelería y demás, si se frena la demanda.

–¿Y el resto del sector metalúrgico asturiano?

–Hay otros sectores, como la industria metalmecánica o de fabricación avanzada, que transforma el acero en producto final. Estas empresas se encuentran también con subidas espectaculares de la energía, aunque han intentado compensarlo con acuerdos para varias anualidades con las distribuidoras de electricidad. Pero, aun así, los precios que les dan son mayores que antes. Y espero que no estén expuestas al “pool” o mercado mayorista de la electricidad. A este problema se suma que cuando piden material a sus proveedores, éstos no saben cuándo podrán hacerles las entregas (porque hay poca disponibilidad de materias primas, materiales y componentes básicos) ni a qué precio.

–¿En qué medida el coste energético pone en riesgo las actividades?

–Ir al mercado mayorista de electricidad (porque no tengas cubierto el suministro con un precio razonable topado) no se puede soportar._Por eso las empresas prefieren parar instalaciones. Y las carteras de pedidos no se renuevan para garantizar la continuidad de la actividad porque no se pueden hacer ofertas con precios cerrados porque, dada la incertidumbre existente, si lo haces, la espiral de carestía de la energía y de los materiales te puede llevar por delante. En 2021 el alza del precio del gas se debió a causas geopolíticas, la crisis de los barcos gaseros y el acaparamiento por China, que estaba parando plantas de carbón. Además Europa salió a comprar por temor a un invierno frío y contribuyó a subir los precios porque generamos más demanda que oferta. Pero se confiaba en que, tras el invierno, se reajustara la demanda y que fuésemos a precios más razonables, aunque superiores al promedio de 2021 como tributo a la descarbonización, hasta que nos beneficiásemos en 2024-2025 con precios de la década de 2010 con el desarrollo de las renovables, el hidrógeno y el almacenamiento, que es imprescindible como respaldo porque las renovables no siempre producen cuando hay demanda. La guerra de Ucrania ha roto el cántaro del cuento de la lechera. Y ahora el riesgo es que no seamos capaces de aguantar hasta 2024.

–Los costes regulados también tenderán a bajar, según todas las predicciones, lo que también abaratará la tarifa en el futuro.

–Sí. Y el Gobierno también ha bajado los impuestos que gravan la electricidad y congeló los cargos para intentar atenuar esta situación crítica. Por lo tanto, ya se actuó de modo temporal sobre ese componente. Pero no ha podido actuar sobre el coste de la generación, que es el nudo gordiano del problema.

–¿Qué medidas hay que tomar para contener la vorágine actual del precio de la electricidad?

–La medida que pedimos es que la Comisión Europea permita revisar el sistema marginalista y que, ahora que tenemos más renovables, no nos obligue a retribuir estas energías al precio de la más cara, que es el gas natural. Esto podría tener sentido en la situación anterior, pero no ahora. La situación está fuera de control. El problema es que en la UE las decisiones se tienen que tomar por consenso y que, mientras España reclama cambiar el modelo porque es un sinsentido, Países Bajos no quieren modificarlo. Éste es el sentido de la carta que patronales como AEGE, Unesid, Fade, Femetal y otras hemos dirigido al Gobierno. La energía es el nudo gordiano de los problemas que tenemos. Si acertamos a resolverlo, liberaremos gran parte de la presión de la inflación, aunque no resolvamos el resto de los factores. La energía nuclear se puede vender a 70 u 80 euros el megavatio, y la eólica y fotovaltica son rentables a 30 ó 35 euros. No hay que pagarlos a 545 euros e incluso a 700 en alguna franja horaria como ocurrió el martes. La UE dice que lo está estudiando y que la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (Acer) emitirá un informe en abril. Pero no podemos seguir esperando a que se encuentre la solución ideal porque cuando la encuentren, igual ya no estamos aquí.

–Acer ya hizo otro estudio.

–Hizo un estudio en noviembre sobre el sistema de fijación de precios, pero quedó obsoleto. Pretende tener listo otro en abril algo más concreto._Pero no sé si son conscientes de que estamos en plena vorágine por la inestabilidad de la guerra y las sanciones. Hay que tomar medidas. Igual que se hizo contra el covid limitando las libertades individuales y lo hicimos.

–Las eléctricas dicen que no se deben cambiar las reglas de juego.

–Lo que ha cambiado es el entorno. No pedimos que renuncien a la rentabilidad y al dividendo. Pero hay que buscar una solución entre todos y aunque todos tengamos que hacer un esfuerzo. Hay además 10 millones de hogares que están en el precio del “pool”, que está disparado. Esto es un problema social. En el caso de la industria, hay modelos como el francés. De sus 400 teravatios / hora de consumo anual, Francia tiene una cuota reservada de 100 teravatios (el 25%) para la industria y tiene una tarifa especial con un precio medio de 41 euros el megavatio. Francia tiene una política energética e industrial que da estabilidad a la empresa porque le permite trabajar con variables conocidas. Lo que pedimos en España es un convenio especial, acuerdos bilaterales que eliminen la incertidumbre y una mayor correlación entre el coste y el precio de la electricidad.

–¿Sería factible un pacto como el que propone entre eléctricas, consumidores y autoridades?

–Igual que se está promoviendo un pacto de rentas con los agentes sociales para contener los efectos de la inflación, debemos hacer ese pacto sobre la energía, que llevamos intentando desde octubre._Tenemos que trabajar todos para encontrar una solución. Y si todos tenemos que aportar para lograrlo, aportemos todos.

–¿Y la vía de destinar la recaudación impositiva para aumentar las ayudas’

–Esa opción de aprovechar el aumento de la recaudación porque las bases impositivas suben por los precios y entonces repartir esos recursos entre las industrias y las familias vulnerables no resuelve el problema de fondo, que es el coste de la generación eléctrica, y crea otro problema: abrir una discusión sobre quién es vulnerable y sobre cómo hacer la redistribución de esos ingresos adicionales aplicando un criterio de vulnerabilidad. Lo que hay que afrontar es la cuestión crucial: no se deben pagar precios por la electricidad que no están relacionados ni con el coste de generación ni con la retribución de la inversión. Es de manual.

–¿No se expuso demasiado la empresa española al confiar en exceso su aprovisionamiento eléctrico a la volatilidad del “pool” en vez de negociar con las empresas eléctricas acuerdos bilaterales a precio cerrado?

–En 2019 y 2020 se optó por la compra de electricidad al contado en el “pool” porque bajó tanto el precio de la electricidad que resultó atractivo. El precio medio en 2019 fue de 58 euros el megavatio_/ hora y en 2020, 34 euros. Cuando en 2021 se intentó negociar acuerdos anuales, bienales o trienales nos dijeron que tenían toda la producción vendida._Se han hecho, no obstante, contratos pero a 80 y 120 euros y con compromisos de permanencia a 5 ó 10 años. En 2021 la media ha estado en 112 euros el megavatio / hora. Se ha multiplicado por cuatro respecto a 2020 y por 2,5 o tres en relación a 2019.

