Crónica del primer día de huelga de transportistas en Asturias: polígonos y puertos parados y temor de las empresas a las futuras consecuencias

Los pequeños transportistas le echan un pulso a la Moncloa con el objetivo de conseguir mejores condiciones de trabajo para el sector. El paro patronal indefinido convocado por la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera ha tenido un impacto desigual en España durante su primera jornada. En Asturias, apoyada por Cesintra y UITA, la parada fue “casi total”. Las asociaciones asturianas, dos de las tres grandes federaciones de transportistas del Principado, celebran que “cerca del 95%” de los camiones asturianos se quedaron en casa durante la primera jornada. El paro provocó afecciones de calado en los puertos de Gijón y Avilés y tensionó una cadena de suministros que resistió gracias a la previsión de las empresas contra las protestas.

La Plataforma, organización minoritaria y sin representación en el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), reclama establecer un diálogo con la Ministra Raquel Sánchez. La titular de la cartera de Transportes reprochó a los manifestantes: “No estamos en un momento en el que se tengan que introducir más incertidumbres para la ciudadanía” y reconoció que los paros van a tener “cierto impacto”. Las principales patronales y los sindicatos del sector del transporte de mercancías por carretera en España han calificado de “anecdótico” el seguimiento, algo que contrasta con lo señalado por las organizaciones del Principado.

En Asturias, donde la mayoría de los camiones los operan autónomos o pequeñas empresas, solo algunos de los grandes distribuidores como Alimerka operaron con normalidad pese a los piquetes. El paro comenzó antes de las 00.00 horas del lunes, con la instalación de los primeros piquetes informativos, según relatan desde Delegación de Gobierno. La jornada, pese a ser relativamente tranquila, registró en Asturias uno de sus incidentes más significativos. Un piquete móvil asaltó al mediodía a dos camiones en plena A-66 a la altura de Pola de Lena. En un primer momento, los manifestantes, que se desplazaban en un turismo, trataron de detener al trabajador e intentaron pinchar las ruedas de su vehículo en plena marcha. La acción terminó con el lanzamiento de objetos que provocaron desperfectos en el camión. Poco después se registró otro lanzamiento de piedras sobre otro vehículo de gran tonelaje en la misma zona. El ataque fue disuadido por la Guardia Civil. También se pincharon las ruedas de varios camiones.

El paro tuvo especial incidencia en los polígonos industriales y los puertos asturianos, zonas calientes del tránsito de vehículos pesados. El presidente de Asetra, Ovidio de la Roza, contrario a las protestas, reconocía este lunes el impacto del paro: “Está siendo mayoritario”. Tanto en El Musel como en los polígonos, la actividad se redujo al mínimo. En el comercio y la hostelería aún no se nota desabastecimiento, algo que las asociaciones convocantes del paro vaticinan que pueden comenzar a darse en cuestión de días si se mantienen las protestas. Los pocos transportistas que optaron por no secundar la huelga se vieron afectados por la acción de los piquetes informativos, que obligaron a parar vehículos o impidieron la salida de camiones ya cargados.

La actividad del sector fue ínfima en El Musel, donde el camión es un medio habitual en las empresas para el transporte de carga contenerizada. El puerto gijonés aclaró que la huelga no afectó a la operativa portuaria propiamente dicha. En el Puerto de Avilés no entró un solo camión y sus gestores temen que la operativa se acabe paralizando si los paros continúan. “Por ahora la situación no es grave. Los estibadores trabajaron con normalidad, pero no han entrado camiones en el Puerto en todo el día. Tememos que, si la situación se alarga, las líneas de atraque se llenen de mercancía y no se puedan hacer operaciones”, explicó el presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega. Esa situación puede darse en uno o dos días, según las estimaciones portuarias. En ese caso la operativa portuaria se verá afectada y los mercantes podrán tener problemas para entrar o salir de puerto.

Alguna de las empresas afectadas por los paros, que recurre al camión tanto para envíos a otras partes de España como para exportar sus productos, mostraba este lunes su preocupación por la situación. “Tienen toda la razón, pero esto nos puede perjudicar mucho, sobre todo con los clientes internacionales, que pueden no entender la huelga”, señalaba el representante de una empresa, que no pudo realizar envíos de varios pedidos y que opina que las compañías que exportan serán las más afectadas por esta huelga, en especial si se prolonga en el tiempo. Todo depende ahora del Gobierno. Las reclamaciones de los transportistas van desde la jubilación a los 60 años a la prohibición de la contratación del transporte por debajo del coste de explotación.

En cuanto a la distribución, la gerente de la Unión de Comerciantes del Principado, Carmen Moreno, indica que “como la huelga estaba anunciada, no se ha producido ningún desabastecimiento, y mucho menos en los comercios de alimentación”, aunque reconoció que la situación puede cambiar si se prolonga la huelga, lo mismo que señalan desde OTEA. Capsa Food, con instalaciones en el polígono de Granda (Siero), sí vio cómo su actividad de reparto al cliente estuvo completamente paralizada desde el inicio de la jornada. La previsión había hecho doblar las entregas durante el fin de semana, por lo que el suministro, aseguran, está garantizado durante los primeros compases del paro. Alejandro Mojardín, de Cesintra, explicaba este lunes a última hora que el paro seguirá en pie hasta que el Gobierno tome medidas que “permitan que las empresas vuelvan a ser rentables”. Ese es el quid de la protesta y los transportistas son unánimes, rodando, dicen, pierden dinero.