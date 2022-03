El pacto de rentas, la difícil receta para atajar la inflación

La inflación está desbocada y el Gobierno de Pedro Sánchez mira a los históricos Pactos de la Moncloa de Adolfo Suárez para emular una fórmula con la que embridar una escalada de precios descontrolada. En febrero, el IPC asturiano alcanzó el 7,5%, solo una décima por debajo de la media nacional. Para evitar entrar en una espiral inflacionista, el Gobierno plantea a patronal y sindicatos un pacto de rentas, un instrumento que todavía no tiene definido pero que parece que pasará por una moderación salarial, la reducción de las rentas empresariales y un mayor apoyo a los colectivos más vulnerables. Un acuerdo difícil de alcanzar y que perseguirá controlar los efectos de segunda ronda de la inflación: que el incremento de precios llame a subir salarios que provoquen un nuevo alza de los costes en una espiral incontrolable. En resumen, lo que planteará el Gobierno será que los empresarios reduzcan sus beneficios y que los sindicatos aplacen sus objetivos de recuperar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores a cuenta de la inflación. “El objetivo es que perjudique lo menos posible a la recuperación y se siga creando empleo, están muy claras las metas y algunas herramientas”, insisten desde el Gobierno, donde hablan de un pacto que requiere “unidad”.

Mar Celemín, secretaria de política sindical de UGT Asturias, cree que una medida de este calado es necesaria, aunque advierte: “Los platos rotos de la crisis no los podemos pagar los de siempre”. En el ámbito sindical asturiano adelantan que su postura pasará por exigir que no todo el peso de la contención recaiga sobre los salarios. “Se trata de un pacto de rentas y eso significa actuar no solo sobre los sueldos, también hay que hablar de los beneficios empresariales”, señala la representante de UGT.

Al margen del pacto de rentas del gobierno, están las negociaciones del Acuerdo Interconfederal para el Empleo y Negociación Colectiva (AENC) para los próximos años. Los sindicatos son conscientes de que no pueden pedir alzas salariales que se acerquen al IPC actual y señalan que los porcentajes que plantearán a CEOE y Cepyme en el marco de esta negociación dependerán de si las patronales están dispuestas a aceptar cláusulas de revisión que impidan pérdidas de poder adquisitivo anualmente o al final del periodo de vigencia. Por su parte, la presidenta de FADE, María Calvo, alerta también del riesgo en el que se encuentran las empresas a causa de la escalada de precios, especialmente en el sector energético: “Las compañías vienen de dos años muy duros y están muy tensionadas, un incremento salarial podría ser letal”.

La reducción de las rentas empresariales, tales como los dividendos, parece clara en la hoja de ruta del Gobierno. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE pide que el Gobierno profundice más en unas propuestas que, hasta ahora, no ha desarrollado. La “moderación” salarial, por ejemplo, aún no tiene cifras, aunque en el Ejecutivo se resisten a utilizar términos como congelación en unos momentos en los que el alza del IPC provoca una constante pérdida de poder adquisitivo. Lo que sí que ha trascendido es una voluntad del Gobierno de evitar que las pensiones crezcan al ritmo del indicador de los precios. Aunque se trate de reeditar el espíritu de los Pactos de la Moncloa, las competencias del Gobierno son menos que las que tuvo Suárez en 1977.