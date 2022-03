La inflación ha venido para quedarse. Esa es la impresión que tienen en la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y, para combatirla, la patronal pide medidas urgentes ante “una situación excepcional”. Las empresas, muy tensionadas tras dos años de pandemia que redujeron los márgenes de beneficio, no pueden asumir subidas de salarios al ritmo al que se está actualizando el IPC. María Calvo, presidenta de la patronal asturiana, alertó del riesgo de subir los salarios al nivel al que escala la inflación. No teme los efectos de “segunda ronda” de los que alertan los economistas (que ante un alza de los precios se eleven los sueldos provocando una espiral inflacionaria), sencillamente la patronal cree que el tejido empresarial ya está “muy tocado” como para resistir una medida de este tipo. Ante el “pacto de rentas” que está anunciando el Gobierno de Pedro Sánchez, los empresarios asturianos piden prudencia: “Si subimos los salarios conforme a estas tasas de inflación disminuirá la competitividad”, dijo Calvo.

FADE llama a hacer un esfuerzo para que los sueldos no se eleven conforme al IPC, aunque ello conlleve pérdida de poder adquisitivo para los asalariados. Calvo lanzó una propuesta: que los sueldos se actualicen conforme a la inflación subyacente, aquella que no cuantifica ni productos energéticos ni alimenticios sin elaborar y que se encuentra en el 3% (frente al 7,6% de la general). La patronal confía así en que la escalada de los precios se encauce. Para ello, FADE volvió a reclamar medidas al Gobierno. “No cabe esperar y no se pueden dilatar las decisiones”, señaló la presidenta tras señalar que es “fundamental” revisar de manera “rápida” el sistema fiscal, especialmente los impuestos que gravan la energía y los combustibles. A juicio de Calvo, resulta una “paradoja” que el aumento de los precios esté “beneficiando” a la recaudación de las administraciones central y autonómicas.

Calvo también destacó la importancia de que se desacople el gas del precio final de la electricidad y apostó por reducir la dependencia energética, para lo que ha considerado “imprescindible” la puesta en marcha de la regasificadora de El Musel. La presidenta de FADE solicitó, además, la previsión de nuevos ERTE por fuerza mayor y los nuevos mecanismos RED, un sistema creado con la nueva reforma laboral que se empleará para situaciones de crisis o reestructuraciones sectoriales. “Las empresas están parando o reduciendo su actividad y será necesario implementar esos mecanismos”, aseguró Calvo.

Por su parte los sindicatos UGT y CC OO ya preparan concentraciones y manifestaciones en toda España para el miércoles de la semana que viene, día 23 de marzo, para protestar contra el precio de la luz.