¿Por qué se moderan los precios del gas y la luz si la guerra continúa?

Tras una escalada que llegó a situar el precio de la luz en unas determinadas franjas horarias en el inédito nivel de los 700 euros el megavatio hora (MW/h) y una media diaria por encima de los 500 euros, en los últimos días, los precios se han situado niveles en torno a los 200 euros. Lo mismo ha sucedido con el gas, que alcanzó su pico el pasado 7 de marzo, por encima de los 300 euros para situarse luego por encima de los 200 después y caer con posterioridad hacia el nivel de los 100 euros. Y el gas es la fuente energética que, hasta que no se reforme el mercado como está previsto, marca el precio de la luz ¿Resultado?, un precio de la electricidad en el mercado mayorista en torno a la mitad del récord en la actualidad.

2 ¿Qué sucedió el día en el que se alcanzó un máximo?

El pasado 7 de marzo se dio a conocer alguna propuesta consistente en fijar un tope en el precio del gas en el mercado. Tras alcanzar su pico, inmediatamente la cotización empezó a bajar. "Es verdad que cuando se producen este tipo de declaraciones los precios bajan porque hay menos operadores dispuesto a comprar", explican fuentes del sector. De hecho, cuando hay tanta volatilidad, los operadores están obligados a aportar garantías de cumplimiento de contrato. Y eso difícilmente se produce cuando la perspectiva es de bajada. Nadie quiere pillarse los dedos ante la posibilidad de que se limite el precio.

3 ¿Duran mucho los efectos de las declaraciones?

La verdad es que no. Si una vez que se celebre la cumbre europea los días 23 y 24 de este mes no se empiezan a producir movimientos e iniciativas para actuar realmente en el mercado del gas, como se ha dicho, la cotización podría empezar a subir. Y no digamos si Rusia opta por cortar el gas a Alemania, la locomotora europea, que tiene una dependencia del combustible de ese país en un 40%; algo que no se ha producido. El precio escalaría hasta el récord de 300 euros el MWh, afirman las fuentes consultadas. Hacer anuncios pero luego no actuar tiene también un precio, afirman desde el sector.

4 ¿Hay otras variables que influyen?

Otro elemento que pude haber contribuido a moderar los precios son las distintas proyecciones macroeconómicas de los organismos internacionales. Todas las predicciones apuntan a que el crecimiento económico será menor del previsto por los efectos provocados por la guerra en Ucrania. Eso rebaja las perspectivas de la demanda. Además, en China, el mayor consumidor de petróleo del mundo, empeoran los datos sobre la pandemia, lo que también reduce la demanda potencial. A su vez se suman algunas noticias sobre posibles avances par frenar la guerra en Ucrania. De todas formas, cualquier información que empeore las cosas podría desembocar en nuevos despegues de las cotizaciones. La situación es muy volátil, destacan los expertos.

5 ¿Cuál es el peso del gas en el sistema eléctrico?

Viene a suponer en la actualidad en torno al 30% si se incluye la cogeneración, que también emplea este combustible, según fuentes del sector. El año pasado se situó en torno al 20%. En todo caso está llamado a seguir siendo protagonista por unos años, según recordó el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, en la última junta de accionistas.