Richard Meana no sabe si la semana que viene podrá mantener abierto su puesto en el mercado semana de Laviana, y si lo hace “solo venderé peras, plátanos, manzanas y kiwis”. Ayer, alrededor de la una de la tarde vendió la última caja de fresas que tenía, “y ya está habiendo problemas con el tomate, el pimiento o el calabacín”, explica. Todos esos productos llegan de Almería “y ya el domingo pasado no entró nada”. “Empieza a faltar de todo”, asegura el comerciante. Los domingos y los miércoles son los días que más producto entra en Mercasturias, el mercado central de frutas y hortalizas de la región. Pero el pasado domingo no llegaron los camiones y el miércoles tampoco. Meana cree que este domingo tampoco entrará mercancía. Él acude todas las madrugadas a Mercasturias “y la cosa está complicada, hay problemas para salir con la furgoneta y además el mercado está ya desabastecido”. Informa D. O.