La huelga de transportistas para talleres de Arcelor y amenaza con una cascada de cierres

La huelga del transporte ya ha alterado el ritmo del corazón industrial de la región. ArcelorMittal decidió ayer parar talleres acabadores de chapa de Avilés en los que trabajan 900 trabajadores ante la imposibilidad de sacar la producción. Otras industrias asturianas, como la fábrica de lejías Asturquimia, han tenido que echar el cierre temporal y parte de la actividad de la compañía minera Oravalle está parada. Desde la patronal FADE se alertó del peligro de una cascada de cierres y regulaciones de empleo.

Asturias, sin camiones, se ahoga. Las negociaciones entre el Ministerio y el Comité Nacional del Transporte por Carretera no convencen a los huelguistas asturianos. Tanto Cesintra como UITA, las organizaciones que secundan el paro, anuncian que seguirán adelante pese a los anuncios del Gobierno de bajar el precio de los combustibles y acelerar las medidas pactadas con el sector antes de las últimas Navidades. “Esto se va a seguir calentando”, anuncian desde UITA. La Guardia Civil y la Policía Nacional trata de restablecer la normalidad en el transporte escoltando convoyes de camiones de las empresas. Pese a todo, las protestas se están saldando con el frenazo de la actividad industrial y con unas “pérdidas millonarias”, según las patronales.

La asfixia a las empresas llegó ayer al corazón de la industria asturiana. ArcelorMittal, principal industria de la región, se ha visto obligada a frenar su producción en las instalaciones acabadoras de laminación en frío de Avilés. Sin tráfico por carretera, los talleres de Arcelor no pueden sacar la producción. Un frenazo obligado que se sumará, si no se encuentra una solución al conflicto durante las próximas horas, al paro previsto por la multinacional para la próxima semana a causa de los precios de la energía en la acería de Gijón y en los talleres de alambrón y carril. La producción de las plantas asturianas se verá reducida a causa de la crisis energética, razón última de las protestas de los transportistas. Desde la dirección de la empresa temen que el paro de los camioneros ponga en riesgo las inversiones de descarbonización de 1.000 millones. La multinacional, que ya no tiene activo el ERTE, capeará la tormenta ofreciendo formación a los empleados afectados o realizando reconocimientos médicos pendientes.

Las primeras industrias en anunciar su imposibilidad de continuar con su actividad en las actuales condiciones fueron las lácteas. Tanto Capsa Food como Reny Picot están a días de dejar de recoger leche de los ganaderos, lo que puede suponer grandes pérdidas para el sector primario. Central Lechera Asturiana habla de un “colapso inminente” que podría derivar en el desabastecimiento. No tiene acceso a los suministros para transformar la materia prima, sus almacenes están al límite y los piquetes no le permiten dar salida a los productos terminados.

En el sector del metal no solo Arcelor está sufriendo las consecuencias del paro. Desde la Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (Femetal) remitieron una carta a Delegación del Gobierno en la que señalaron que “de prorrogarse por más tiempo la situación generará pérdidas millonarias e irreparables para las empresas, pero también para sus trabajadores”. Desde AZSA se señala que si se mantiene la protesta se verá comprometida la actividad en la planta. Duro Felguera también advirtió de que podría empezar a sufrir problemas si no se encuentra una salida a la crisis antes de la semana que viene.

La industria química empieza a sufrir bajas por la ausencia de camiones. Asturquimia, productor de lejías con fábrica en Sariego, ha tenido que cerrar su fábrica a causa de la falta de materias primas y de sabotajes en sus camiones. Química del Nalón refiere haber tenido afectaciones en transporte tanto en las entradas como en las salidas de su planta trubieca. Si la situación prosigue, aseguran desde la empresa, podrían encontrar dificultades tanto en aprovisionamiento como en entrega al cliente. Chemastur, que se dedica a la fabricación de fertilizantes, asegura que el cierre de sus instalaciones es cuestión de días si el tráfico no vuelve a la normalidad. Fertiberia está teniendo que recibir materias primas con escolta y tiene en el puerto de Avilés un buque cuyo embarque está suspendido por falta de camiones que puedan llevar el material al puerto desde la fábrica de Trasona. Desde Du Pont, aseguran estar “buscando alternativas para seguir produciendo al ritmo habitual” y llama a encontrar soluciones.

La farmacéutica Bayer sigue trabajando con normalidad en la fábrica de Lada, pero se teme tener que ralentizar su producción durante el fin de semana a causa de la falta de materias primas por la huelga. Desde Ence muestran su preocupación ante el desarrollo de los acontecimientos y relatan que, pese a que no reciben ni sacan productos, siguen trabajando con normalidad.

La falta de suministros también ha obligado a parar buena parte de la actividad de Orovalle. Desde la empresa minera advierten de que, si la huelga prosigue, hoy llevarán a cabo la paralización total de la empresa.