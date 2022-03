Los supermercados asturianos resistieron en el cuarto día de paros de los transportistas. Las existencias acumuladas durante las jornadas precedentes, las tácticas para evitar a los piquetes (algunos establecimientos están recibiendo mercancías de frescos por las noches) y el uso de flotas de vehículos propios evitan el desabastecimiento. No obstante, en tiendas de cadenas como Lidl había ayer mostradores y congeladores vacíos por la falta de frutas, hortalizas, pescados y productos lácteos. La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) ha pedido que “cesen ya las acciones violentas” contra los trabajadores que han decidido no sumarse a la huelga. La rula pesquera de Avilés, el mayor comercializador de pescado de Asturias, mantiene “a duras penas”, según su gerente, Ramón Álvarez, la actividad cotidiana, si bien la misma solo abarca el despacho de pescado para el mercado asturiano, básicamente surtido con furgonetas.

El Mercado del Fontán resiste, pero sin fresas ni mariscos

“La fresa no llega a MercaAsturias desde el domingo, no entran camiones, de lo demás no hay mayores problemas, también estamos procurando ir un poco por delante y estar abastecidos”, dice Nuria Valle, que tiene un puesto de frutas y verduras en el mercado ovetense del Fontán. Al lado, en una pescadería, empieza a haber problemas para encontrar marisco. “Esta semana estamos teniendo problemas para recibir almejas o mejillones, también el bocarte de Cantabria”, señala Juan Carlos Álvarez, pescadero que prevé problemas con el bacalao y el salmón “si la cosa sigue así la semana que viene”. Otra frutera, Ana Fernández, insiste en que no hay fresas, ni tampoco hierbas como el romero. “Son productos delicados y no los han enviado por miedo a que no llegasen, lo que no sé es que pasará el lunes”, sostiene. En otro puesto, Jesús Alonso dice que lo único que le falta es “el arroz con leche y el jamón york”. Informa J. L. S.