“La fresa no llega a MercaAsturias desde el domingo, no entran camiones, de lo demás no hay mayores problemas, también estamos procurando ir un poco por delante y estar abastecidos”, dice Nuria Valle, que tiene un puesto de frutas y verduras en el mercado ovetense del Fontán. Al lado, en una pescadería, empieza a haber problemas para encontrar marisco. “Esta semana estamos teniendo problemas para recibir almejas o mejillones, también el bocarte de Cantabria”, señala Juan Carlos Álvarez, pescadero que prevé problemas con el bacalao y el salmón “si la cosa sigue así la semana que viene”. Otra frutera, Ana Fernández, insiste en que no hay fresas, ni tampoco hierbas como el romero. “Son productos delicados y no los han enviado por miedo a que no llegasen, lo que no sé es que pasará el lunes”, sostiene. En otro puesto, Jesús Alonso dice que lo único que le falta es “el arroz con leche y el jamón york”. Informa J. L. S.