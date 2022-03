Los países europeos ya aplican rebajas en el combustible sin esperar a la cumbre de la UE

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció el jueves que bajará el precio de los combustibles, pero no aclaró ni cuánto ni cómo y señaló que la medida no se tomará hasta el próximo día 29, pasada la cumbre del Consejo Europeo. Fuentes del Ejecutivo comunitario señalaron que el Gobierno español no necesita autorización de la Unión Europea para la rebaja y, de hecho, varios países ya están dando ayudas y aplicando rebajas fiscales para contener la fuerte subida de precios que se ha producido desde que se inició la invasión de Ucrania.

En Asturias el precio medio del gasoleo A está en 1,841 euros el litro, un 22% más caro que antes del inicio de la guerra. En el caso de la gasolina de 95, el precio medio es de 1,857 euros, casi un 15% más caro que antes del conflicto. De momento no hay medidas para amortiguar esas subidas que se suman a las del último año. En otros países europeos ya se aplican o se han anunciado rebajas. En España, al igual que en Alemania, aún no ha movido ficha. Francia. El primer ministro Jean Castex anunció que a partir del 1 de abril se aplicará un descuento en surtidor a todos los franceses de 15 euros el litro. La medida se extenderá durante cuatro meses. Costará unos 2.000 millones de euros. Portugal. Ante el aumento de los precios de los combustibles, el Gobierno portugués decidió otorgar un apoyo económico, denominado “Autovoucher”, al consumo en gasolineras desde noviembre de 2021 y hasta marzo de 2022. Es de 10 céntimos por litro de combustible, con un tope de 50 litros al mes, lo que dejaba la ayuda en 5 euros al mes. Sin embargo, tras el estallido de la guerra, el Gobierno anunció un paquete de medidas que incluye aumentar la prestación “Autovoucher” de 5 a 20 euros durante el mes de marzo. También suspendió el Impuesto al Carbono y hace un ajuste semanal del Impuesto sobre los Productos Petrolíferos en función de los precios. Irlanda. Ha anunciado una reducción del impuesto especial sobre el combustible de 20 céntimos por litro de gasolina y de 15 céntimos por litro de gasóleo hasta el 31 de agosto de 2022. Además, también se aplicará una rebaja de 2 céntimos el litro en el impuesto especial que grava el gasóleo a precio tasado. Polonia. Antes de estallar la guerra aprobó un “escudo anti inflación” que incluye una rebaja en el IVA del combustible del 23 al 8%. Suecia. Reducirá temporalmente los impuestos sobre el combustible, con una partida de 354 millones de euros, y compensará a los propietarios de automóviles con otros 383 millones de euros. Holanda. Reducirá el impuesto especial sobre el combustible a partir del 1 de abril. Bélgica. Aplicará una bajada de precios del combustible de 17,5 céntimos por litro desde este fin de semana. España defenderá un tope de 180 euros el megavatio hora en el mercado mayorista de la luz

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ratificó ayer que los gobiernos de España y Portugal tienen previsto presentar una propuesta conjunta al resto de socios europeos para limitar el precio del megavatio hora en el mercado mayorista eléctrico a 180 euros, una referencia que existía en la regulación española y portuguesa hasta que en 2019 una directiva europea prohibió mantener topes. El Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) advirtió ayer de que topar los precios de la luz de manera unilateral, como proponen España y Portugal, excede a sus competencias y podría contribuir a “dinamitar la integración de los mercados mayoristas” europeos.