UGT y CC OO tachan de "cierre patronal" el paro del transporte y piden "contundencia" para resolverlo

Los sindicatos mayoritarios en Asturias, UGT y CC OO, calificaron hoy de cierre patronal el paro en el transporte y reclamaron a las administraciones "contundencia" para resolverlo y evitar que perjudique a la cadena de distribución alimentaria. La petición la hicieron los sindicatos tras presentar una manifestación contra la subida de los precios que tendrá lugar el día 23 el Avilés.

"La huelga del transporte no es tal, es un cierre patronal", señaló José Manuel Zapico, secretario general de CC OO de Asturias, que destacó que las organizaciones convocantes "no representan a los trabajadores y trabajadoras asalariados y el cierre patronal lo están desarrollando empresas con las que históricamente siempre hemos tenido muchas dificultades para alcanzar acuerdos en las mesas de negociación de convenios colectivos". Según Zapico, esas organizaciones que alientan la movilización "representan a un sector con una excesiva y tremenda precariedad y un liberalismo salvaje, se están comiendo unas empresas a otras sin respetar las más mínimas normas de mercado". El dirigente de CCOO se mostró "preocupado por la situación e hizo "un llamamiento a la administración para que intervenga de la manera más contundente buscando un salida negociada a este escenario muy complicado de cierre patronal2.

Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT de Asturias, señaló que que "estamos en una situación en la que hay asociaciones de empresas que están perjudicando a otras asociaciones de empresas poniendo en peligro la cadena de transmisión de los alimentos en unos momentos muy difíciles". Lanero señaló que el alto precio del combustible es inasumible "pero creemos que no es el momento de estas acciones y mucho menos de utilizar la violencia". A su juicio "son movilizaciones salvajes que si las hubiera hecho UGT y CC OO en otros momentos no quiero pensar que hubiera sido de nosotros y que hubieran dicho si nos da por cortar autopistas y usar clavos". El dirigente de UGT cree que "tiene que haber un gran concierto entre empresas y trabajadores para buscar acuerdos y no perjudicar y llevar a una situación más inasumible la difícil situación que tenemos".