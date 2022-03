El gobierno del Principado adoptará medidas la próxima semana para tratar de atenuar los efectos de la inflación debida al aumento de los precios de la energía en los sectores más afectados. El vicepresidente del Gobierno, Juan Cofiño, anunció que “las distintas consejerías” trabajan en la elaboración de “un paquete de medidas” que el Ejecutivo aún no puede avanzar. Cofiño recalcó, no obstante, que las principales armas para frenar la inflación las tiene el Gobierno de España, “pero eso es compatible con arbitrar medidas que ayuden, muy coyunturales”. Aunque el Vicepresidente no ha detallado algunas de esas acciones que prepara el Ejecutivo asturiano, no es descartable que vayan en la línea de las que ya están adoptando otras comunidades autónomas. “Esta es una crisis que tiene el origen que tiene, y ni Asturias ni ninguna comunidad tenemos los dispositivos para paliar un reto de esta magnitud”, ha advertido el vicepresidente Juan Cofiño.