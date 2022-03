En el Puerto de Avilés aseguran que están “resistiendo” tras las primeras jornadas de huelga que han afectado principalmente a los tráficos en la margen izquierda. La situación es “apretada” en el muelle de Raíces y en la zona de la ampliación, y advierten de que “la próxima semana será más tensa” por la huelga. “Puede empezar a afectar a la industria más seriamente la próxima semana”, señalaron las fuentes. Estos días ha quedado material acumulado en los muelles de la margen izquierda por la falta de transporte que no se ha levantado de la primera línea. “Lo que no entra es material nuevo”, aseguraron fuentes portuarias. Aunque no esperan llegar a no poder atender a barcos la próxima semana, el sistema portuario, advierten, está ya “tensionado”. De fondo, existe “cierta sensación de preocupación”, a la espera que se pueda producir “algún vuelco”. Del otro lado, lo que se ha ganado con la huelga de transporte es tráfico ferroviario para mover carbón.