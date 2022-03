UGT y CC OO piden, como la patronal FADE, “contundencia” para que no pare Asturias

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) lleva días exigiendo a las administraciones “firmeza” para evitar que las acciones violentas de la huelga del transporte paralicen la actividad económica de la región. Al llamamiento se sumaron los sindicatos mayoritarios en Asturias, UGT y CC OO, que ayer reclamaron a las administraciones “contundencia”.

“La huelga del transporte no es tal, es un cierre patronal”, señaló José Manuel Zapico, secretario general de CC OO de Asturias, que destacó que las organizaciones convocantes “no representan a los trabajadores asalariados y con ellas siempre hemos tenido muchas dificultades para alcanzar acuerdos en las mesas de negociación de los convenios colectivos”. El dirigente de CC OO se mostró “preocupado por la situación” e hizo “un llamamiento a la Administración para que intervenga de la manera más contundente buscando un salida negociada a este escenario muy complicado de cierre patronal”.

Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT de Asturias, señaló que el alto precio del combustible es inasumible “pero creemos que no es el momento de esas acciones y mucho menos de utilizar la violencia”. A su juicio “son movilizaciones salvajes que si las hubiera hecho UGT y CC OO no quiero pensar que hubiera sido de nosotros, qué dirían si nos diera por cortar autopistas y usar clavos”.

En Asturias están desplegados 652 guardias civiles y 205 policías nacionales con motivo de la huelga del transporte. Ayer, durante la quinta jornada de paros, se detectaron cuatro piquetes violentos y se identificaron a 19 personas. De madruga se lanzaron clavos en la rotonda de acceso al centro logístico de Alimerka.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó ayer su “absoluta empatía” ante las demandas de los transportistas y su “absoluta disposición a continuar el diálogo”, pero llamó a al calma ante las acciones violentas “de una minoría”. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tildó a los huelguistas de personas “violentas e irresponsables” y advirtió de que “la crispación ahora es aliada de la inestabilidad” que el presidente ruso, Vladímir Putin, desea para los países europeos. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Planas, apuntó que “bajo la violencia y la coacción” no es posible el diálogo.

“El camión no lo muevo, pierdo 50 euros en cada transporte”

Los camioneros de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte lo tienen claro: no pararán hasta que les reciba el Gobierno de España y tome medidas para que dejen de “perder dinero por trabajar”. “Cada vez que saco el camión pierdo 50 ó 70 euros, no lo pienso mover hasta que nos reciban”, decía uno de los líderes del piquete instalado ayer en el polígono de Silvota. El cabreo en el sector es enorme, el alza de los precios de la gasolina ha agudizado un problema previo y relacionado con el bajo precio al que, aseguran, les pagan cada transporte. La mayor parte de camioneros que han decidido parar son autónomos a los que no les salen las cuentas. “¿Cuánto te ha subido la gasolina al llenar el depósito en tú coche? Pues imagínate el del camión”, afirmaban en otro piquete, en este caso en el polígono de Asipo, donde aseguran que el seguimiento del paro es superior al 90% y que en la mañana de ayer tan solo pasó un camión. Por otra parte, en Silvota estuvo el portavoz de Vox Asturias, Ignacio Blanco, que calificó las protestas de “comprensibles” y denunció el “abandono” del Gobierno central a los transportistas.