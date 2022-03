Más consecuencias de la huelga en Asturias: la mina de Belmonte, en riesgo si no recibe material para sostener las galerías

La compañía minera Orovalle, con explotaciones auríferas en Belmonte de Miranda y Salas, alertó ayer de que “si no dispone en un breve plazo de tiempo de los materiales críticos para garantizar los servicios esenciales de seguridad y de mantenimiento” (en concreto, el cemento y los áridos para el sostenimiento de las galerías), “se producirán daños irreparables que pueden poner en peligro el futuro del yacimiento de El Valle-Boinás (Belmonte de Miranda)”.

La compañía minera precisó que “pese a la protección que están prestando las fuerzas de seguridad, las empresas de transporte no quieren realizar los servicios por temor a las represalias” por parte de los piquetes violentos.

En Delegación de Gobierno en Asturias se informó anoche de que se está prestando cobertura policial a todas las empresas que lo están solicitando y que en los casos de transportes suprarregionales la Guardia Civil de Asturias está coordinada con las de otras regiones limítrofes para garantizar la prestación de los servicios y la circulación de los vehículos.

Según estas fuentes de la Delegación de Gobierno, la compañía asturiana Asturquimia, que anunció el jueves el cese de su actividad y que el viernes por la mañana alertó de que no podía suministrar el hipoclorito sódico para potabilizar el agua de consumo de los ayuntamientos de la Cornisa Cantábrica, no había solicitado protección para los camiones de recepción de materias primas ni de expedición de producto acabado y que lo hizo por vez primera el viernes por la tarde para que se le diera escolta mañana, lunes.

“Es una situación muy crítica. Estamos continuamente atendiendo llamadas de empresas que están teniendo dificultades y les estamos ofreciendo colaboración para que puedan desarrollar al menos sus servicios esenciales, sus actividades críticas con cierta regularidad y que no se vean abocadas al paro o al cierre”, señaló ayer en Figueras (Castropol) el consejero de Industria, Enrique Fernández, “Esta situación en absoluto es sostenible en el tiempo. No estamos hablando ni siquiera de semanas, debería estar resuelta en días y por tanto, como se resuelven las cosas en un estado de derecho, lo que hace falta es diálogo. Diálogo, diálogo y más diálogo. Las partes tienen que sentarse, ver lo que es posible, lo que no es posible, pero darle cierta racionalidad a esta situación porque actualmente no es racional y las consecuencias que está teniendo no son asumibles”, agregó Fernández.

El presidente de Astilleros Gondán, Álvaro Platero, alertó a su vez, durante la botadura de un buque en Figueras, de la escasez de algunos materiales esenciales a consecuencia de la huelga del transporte. Evitó dar fechas pero subrayó el riesgo de tener que parar si no hay una pronta solución a este conflicto: “Vamos a quedarnos dentro de poco sin cosas que no imaginaba que pudieran llegar a faltar y sin las que no podemos trabajar. Nos acabarán parando”. Platero puso como ejemplo la situación crítica del hilo de soldar, que podría ser el primer material en agotarse en el astillero de Figueras: “Si no tenemos hilo de soldar, queramos o no, habrá que parar. Podemos limpiar, pero si no podemos soldar, no podemos hacer nada. Si la huelga de transporte sigue y esto no se arregla, pues será complicado”.

Mientras tanto, la flota pesquera española anunció ayer que no faenará hasta la reunión del miércoles con el ministro de Agricultura a causa de la carestía del combustible. De materializarse el paro, afectará a 200 cofradías del país con 40.000 afiliados, 9.000 de ellos propietarios de embarcaciones.

Mañana se volverán a reunir el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte, que agrupa a la mayoría del sector pero no a los minoritarios convocantes del paro.

Apedreado un Alsa en Cáceres y tres personas denunciadas y 37 identificadas en Asturias

La sexta jornada del paro indefinido en el transporte de mercancías por carretera se saldó ayer, sábado, con menos incidencias que los días anteriores. Aun así, un autocar de la compañía asturiana Alsa fue apedreado desde un paso elevado en el término municipal de Almaraz (Cáceres) cuando circulaba con viajeros en la madrugada de ayer por la autovía A-5, entre Madrid y Extremadura. Según la Delegación del Gobierno en Extremadura, el ataque fue obra de un piquete y causó la rotura de una de las lunas del vehículo. La Guardia Civil instruye diligencias para identificar a los autores de la agresión. En Asturias, y desde las seis de la tarde del viernes y hasta las ocho de la mañana de ayer (última actualización disponible), tres personas fueron denunciadas y otras 37 identificadas por participar en piquetes violentos. Según la Delegación del Gobierno en Asturias, tres vehículos sufrieron el pinchazo de sus ruedas en la estación de servicio de Cuyences, en el concejo de Oviedo, y hubo también daños a otros camiones en los polígonos de Cortaficio (Tapia) y Salcedo (Navia). Las fuerzas de seguridad dieron escolta durante ese periodo a 50 convoyes integrados por un total de 178 camiones. En el Principado están desplegados a causa del paro del transporte 652 guardias civiles y 205 policías nacionales de un total de 24.000 movilizados en España.