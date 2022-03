“Hay que revisar de modo urgente el mercado eléctrico; no podemos esperar al Consejo del día 29”

María Calvo (Gijón, 1975), presidenta de la Federación_Asturiana de Empresarios (FADE), reclama una actuación inmediata sobre el sistema de formación de precios en el mercado eléctrico porque la carestía está colocando a la economía en una situación, afirma, de extrema gravedad, al igual que el conflicto del transporte por el alza de precios de los combustibles. En ambos casos demanda actuaciones inmediatas que corrijan ambos problemas porque generan situaciones insostenibles para empresas, autónomos y familias. A juicio de Calvo, no se puede aguardar al Consejo de Ministros del día 29, que es en el que el Gobierno pretende aprobar medidas de abaratamiento de luz, gas y carburantes bien consensuadas en el Eurogrupo de la próxima semana o, en su defecto, de modo unilateral. “No podemos esperar al día 29 para que se aporten soluciones. Los sectores están al límite”. “La situación es muy grave, se complica cada minuto que pasa y las consecuencias son importantísimas”, sostiene la dirigente empresarial. En todo caso, hace también un llamamiento para que, a la vez que se resuelve el problema de fondo que asfixia al transporte de mercancías por carretera y otros sectores, no se permita el ejercicio de “la intimidación” durante el conflicto que lidera una plataforma de camioneros.

La presidenta de FADE también aboga por la moderación salarial para no alimentar más la inflación es una espiral alcista de precios y reclama que la mayor recaudación fiscal por el efecto inflacionario revierta en los sectores afectados.

–¿Qué impacto puede llegar a tener en la economía asturiana el paro del transporte de mercancías?

–Está afectando de modo muy importante y casi total a la economía regional y está llevando a una paralización importantísima de todos los sectores. Entendemos los problemas que tiene el sector del transporte por un coste inasumible del combustible pero tampoco se puede permitir ni consentir que se impida trabajar. Está habiendo consecuencias muy graves. La industria está pasando por problemas de suministro, la alimentación está complicándose, la construcción está parada en muchas obra y, si esto se prolonga, parará por completo. Se requiere una actuación inmediata con soluciones cuanto antes para la carestía que está afectando a transportistas, agricultores, la industria y otros sectores y que se está agravando por minutos. No se puede esperar al Consejo de Ministros del día 29 para aportar soluciones. Los sectores están al límite.

–¿Falta más acción?

–Se está intentando garantizar mediante convoyes los servicios esenciales y agradecemos el esfuerzo que se está haciendo. Ya ha habido algunas detenciones Pero no es suficiente porque no es posible dar escolta a cada uno de los transportes. Por eso deben adoptarse medidas disuasorias. Hay que garantizar medidas que solucionen el conflicto, y a la vez no hay que permitir la intimidación. La violencia es inadmisible aunque la reivindicación sea legítima. Entiendo que los transportistas pierden dinero porque es difícil trasladar los costes a los precios. Y aunque la huelga no está siendo secundada por la asociaciones mayoritarias, está dificultando mucho la negociación.

–¿Cuánto tiempo se puede aguantar la situación?

–No se llega al día 29. Hay muchas empresas con paralización temporal de la actividad y, cada día que pasa, la situación empeora. La situación es muy grave y las consecuencias, importantísimas.

–La carestía de la electricidad, el gas y los carburantes ¿es una gran amenaza?

–El precio de la energía es un tema muy complicado. La inflación se está poniendo en una situación difícil. La energía empezó a subir en verano, y lo hizo aún más en noviembre y diciembre, en parte por tensiones geopolíticas y en parte porque cambió el modelo energético y la descarbonización estaba teniendo un coste mayor del previsto. Esto se agrava con la crisis de Ucrania, lo que dispara los precios.

–¿Qué propone?

–Tiene que revisar el sistema marginalista del sector eléctrico y que el gas natural no determine el precio de la electricidad cuando en España sólo el 15% se genera con gas. El precio de la electricidad debe tener relación con los costes de producción y con las inversiones que se precisan realizar. Es verdad que hay normativas europeas, pero el sistema debe revisarse.

–¿Debe España aplicar decisiones unilaterales si no hay un acuerdo satisfactorio en el Eurogrupo de la semana próxima?

–El Ministerio propone limitar el precio mayorista de la electricidad en 180 euros el megavatio._Puede ser una medida necesaria de manera transitoria en una situación excepcional y de guerra, pero no resuelve la raíz del problema, que es la falta de relación entre el precio de la energía y el coste de generarla. La intervención se justifica de modo excepcional y limitada pero no es sostenible en el tiempo. Puede ser necesaria y útil de no llegarse a un acuerdo en el Eurogrupo. Porque algo hay que hacer.

–¿Son inasumibles los precios actuales?

–Subidas de hasta un 800% está teniendo consecuencias dramáticas para las empresas y las familias. Afecta a la industria de forma muy grave, ya que más del 50% de su coste es energía, y hasta el 75% en las electrointensivas, pero también a otros sectores, como hostelería, peluquería y tantos otros, que ven triplicarse el precio de la luz sin que además pueden trasladarlo a precios, porque esto no es inmediato y porque el poder adquisitivo es el que es. Por eso estamos viendo paralizaciones de la actividad y seguiremos viendo más y por eso es imprescindible actuar de forma inmediata. Pero tan grave como la subida del precio es su volatilidad, porque no conocer qué costes tendremos hace imposible hacer previsiones y fijar precios, y lleva necesariamente a la paralización. Por eso hay que tomar alguna decisión que coste la volatilidad aunque deba ser una medida transitoria y temporal. A nivel mundial ya está aumentando la producción de gas y petróleo por otros países productores y el precio del barril ha estado bajando algo. Esperemos que se modere si sigue aumentando la oferta y logramos no depender energéticamente tanto de Rusia.

–¿Debe actuarse sobre el sistema de formación de precios de la electricidad, mediante bajada de impuestos como ya se hizo en el caso de la electricidad, con compensaciones más amplias a los consumidores o recurriendo a otras opciones?

–El origen del problema es el sistema de formación de precios y es sobre lo que hay que actuar con independencia de que también haya que reducir el impuesto especial sobre hidrocarburos, como ya se hizo con los tributos sobre la luz y a sabiendas de que hay algunos límites establecidos por la Unión Europea. La paradoja es que, con el aumento de los precios, las arcas públicas (incluidas las de las comunidades autónomas) se están beneficiando por la carestía de la electricidad y de los combustibles. Lo lógico es que se reviertan esos mayores ingresos a los consumidores para aliviarlos de forma directa. Y bajar los impuestos en la medida en que sea posible.

–¿Serán necesarios ajustes?

–Será necesario ajustar plantillas por la subida de los precios de la energía pero debe hacerse con el menor daño posible al empleo y por tanto sería necesario articular ERTES (expediente de regulación temporal de empleo) similares a los del covid utilizando el marco del Mecanismo Red que se ha aprobado.

–Ante el encarecimiento de los combustibles fósiles, ha renacido con la crisis bélica la aspiración de la soberanía energética. ¿Habría que acelerar e intensificar mucho más la transición energética?

–Acelerar la transición energética necesita recursos suficientes y plazos razonables para llevarla a cabo... Asturias es una de las regiones más afectadas por el proceso de transición porque teníamos un número importante de centrales térmicas, además de gran presencia de industrias. No se puede llevar a cabo la transición desacoplada de un plan industrial. Estamos viendo el impacto que está teniendo en algunos territorios, porque no es tan sencillo generar proyectos alternativos. Además, es necesario garantizar la energía a un coste razonable y estable durante el periodo de transición. Por tanto, creo que Asturias tiene muchas oportunidades, pero es necesario que haya recursos suficientes y no sustituir las fuentes actuales de forma apresurada hasta que haya alternativa, porque, si no, los costes pueden poner en peligro a gran parte de nuestra industria. Veo complejo acelerar la transición si continúa la situación de conflicto, ya que los problemas de suministro y los costes pueden dificultar algunos proyectos.

–El Gobierno planteó un pacto de rentas para evitar una escalada de precios-salarios que retroalimente la inflación, y patronales y sindicatos están dialogando. ¿Qué posición tiene Fade?

– Estamos ante un escenario que se va a complicar. Veníamos de un problema de oferta por la carestía de la energía y esto se está trasladando al resto de los precios, lo que determina un aumento de la inflación, lo que conlleva pérdida de poder adquisitivo. Pero si los salarios subiesen a la misma tasa que el índice de precio de consumo (IPC) –que esperamos que sea coyuntural–, estaríamos alimentando esa dinámica, generando más inflación y más pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Hay que ir a la moderación de los salarios tomando como referencia la inflación subyacente (que no incluye energía ni alimentos frescos), que es menos volátil. A diferencia de lo ocurrido en otras épocas, este aumento de la inflación no viene de un incremento de la productividad, sino del mayor coste de una energía, que además importamos. Las empresas vienen además de una situación muy complicada, con sectores muy dañados por el covid. Es verdad que la facturación está aumentando tras la apertura de la economía pero este incremento de ventas no se está acompañando de un aumento de los beneficios porque también están subiendo los costes, por lo que no está suponiendo mayor fortaleza de las empresas para invertir y pagar sus créditos. Si ahora subimos mucho los salarios, llevaremos a las empresas a una situación delicada._Hay que ver el contexto y de dónde venimos.

–¿Cómo van esas conversaciones y que expectativas tienen de poder llegar a un acuerdo?

–Es prematuro. Esperemos a ver cómo van las conversaciones.

–¿Les preocupa que el Banco Central Europeo pueda subir los tipos de interés para controlar la inflación, siguiendo la estela de la Reserva Federal de EE_UU, el Banco de Inglaterra y otros bancos centrales?

–Antes de la guerra las previsiones de crecimiento eran del 4% ó 4,5% y ahora ya se están viendo afectadas. Nadie se atreve a hacer predicciones muy precisas. Pero se van a ver las consecuencias. Y si además suben los tipos de interés habrá menos crecimiento y más dificultades para devolver los préstamos a las empresas y las administraciones públicas. Pero lo fundamental es controlar la inflación. Por eso será inevitable la subida de tipos aunque no me atrevo a decir cuándo. El problema es cuándo retiramos los estímulos. Debería haber sido en época de recuperación.

–Los fondos europeos están ya fluyendo o sigue habiendo demora.

–Algo se ha acelerado y se han aprobado tres PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica). Pero no podemos prever muy bien cuándo llegarán y en qué condiciones. Las convocatorias se producen con los plazos muy justos para poder reaccionar y hay poca información. Pedimos que se agilicen y que sea posible disponer de más información y más anticipada de cada convocatoria.

–¿Está habiendo suficiente capacidad de propuesta de proyectos inversores en Asturias y suficientemente atractivos?

–Proyectos empresariales hay, pero a veces es difícil saber si se ajustan a las convocatorias y si se adecuan a lo previsto. Otra dificultad es el porcentaje de cofinanciación. Los fondos no aportan más del 30%. El 70% restante lo tienen que poner las empresas. Y esto se produce en un contexto de dificultad o esperada a causa de la guerra en Ucrania. Los fondos estaban diseñados para una etapa de recuperación y no se contaba con que estallase la guerra.

–¿Cómo valora proyectos inversores de gran transformación como el de ArcelorMittal?

–Sólo por garantizar la continuidad de ArcelorMittal en Asturias ya es muy importante. Y lo es además por sus efectos directos e indirectos, y también por ser pionero el proyecto para utilizar hidrógeno en la cabecera siderúrgica. El proyecto del hidrógeno es muy importante no solo para ArcelorMittal y Fertiberia, sino para todos. Si logramos tener hidrógeno verde a precios asequibles puede ser un elemento tractor para toda la industria.

–¿Les preocupan los paros laborales en ArcelorMittal?

–Nos preocupa lógicamente porque éstos son tiempos de responsabilidad y de unidad. Estas tensiones nunca vienen bien, sobre todo para decidir grandes inversiones. Habría que hacer una llamada a la tranquilidad y a la calma, y evitar el este grado de conflictividad en los actuales tiempos de incertidumbre.

–¿Poner en marcha la regasificadora de Gijón debe ser un objetivo?

–Ahora se ha visto más que nunca la necesidad de poner en marcha de forma inmediata la regasificadora. Va a ser necesaria mayor capacidad de almacenamiento de gas. En España tenemos una posición fuerte en almacenamiento y regasificación pero hay que explotarlo al máximo, y es una lástima que esta planta no se ponga en marcha para aprovechar la oportunidad.

–¿Cómo juzga la aprobación del PERTE Naval?

–Es un sector que va cobrando una gran importancia en la región y está demostrando que es muy competitivo. Creo que los astilleros van a aprovechar este PERTE para dar aún un mayor salto.

–Pese a las circunstancias difíciles, algunas empresas, como acaba de hacer Ence esta semana para su planta de Navia, anuncian inversiones importantes. ¿Hay esperanza?

–Sí, es muy esperanzador. Y no sólo por su impacto en Asturias, sino que, como ocurre también con los astilleros, porque repercute directamente en el noroccidente de la región y contribuyen a afrontar el problema del despoblamiento en las alas de Asturias, y en las que se necesitan empresas que generen empleo y riqueza. Son ejemplos claros de cómo las empresas contribuyen al desarrollo económico y social.

–¿La empresa asturiana sigue necesitando personal con cualificación?

–Sí. En casi todos los sectores hay escasez de personal cualificado mientras la tasa de desempleo sigue siendo elevada. Ocurre en el sector de las nuevas tecnologías, en la construcción, el transporte y otros. Tuvimos una reunión la semana pasada con asociaciones sectoriales sobre las necesidades formativas.

–¿No acaba de impulsarse la formación profesional dual?

–No se está haciendo lo suficiente. La oferta formativa no se ajusta en muchos casos a las necesidades de las empresas. Estamos trabajando en un proyecto para detectar y definir esas necesidades. En formación profesional_dual se tarda mucho y no está siendo eficaz. Parece que el próximo curso habrá más becas pero hay que desarrollar aún la nueva ley estatal de formación profesional dual.

–¿En el Principado hay compromiso con la FP dual?

–Yo creo que se están haciendo cosas, como el aumento de las becas. Es necesario ver cómo se implementa en qué grado se hace y cómo se hace que sea atractiva para empresas y alumnos. Estamos trabajando en ello en la concertación social. Tenemos una mesa de impulso político en la que tratamos lo que estimamos prioritario. La formación profesional es una de esas cuestiones que abordamos ahí.

–¿Qué balance hace de la reforma laboral al cabo de tres meses de su entrada en vigor?

–No es la reforma laboral que hubiésemos querido ninguna de las partes. Es lo lógico en todo proceso negociador. Pero el acuerdo fue positivo respecto a los planteamientos iniciales y por eso se valora favorablemente. Veremos cómo evoluciona. Al menos se evitó que fuese más lesiva.

–¿Cómo ve Asturias?

–Ahora, coyunturalmente, tenemos problemas. Pero además tenemos un problema fundamental: tenemos una renta per cápita superior a la media nacional mientras que el producto interior bruto (PIB) per cápita es inferior. Esto sugiere una falta de actividad y de dinamismo. Por eso hay que fomentar la actividad económica y esto se logra haciendo posible una condiciones para que las empresas puedan desarrollarse en condiciones al menos no peores que las del entorno. Para que haya ingresos fiscales y poder pagar los servicios públicos se necesitan empresas y trabajadores que tributen. Por esto se debe poner el foco en las condiciones que permitan el desarrollo empresarial. Las infraestructuras han mejorado y el AVE podría ser un revulsivo. También va a mejorar la conectividad aérea con las conexiones que han licitado._Pero hay que seguir insistiendo en que se ponga en marcha la Zalia como área logística determinante para los puertos. Hay que hacer que Asturias sea un lugar atractivo no sólo para vivir sino también para invertir y trabajar. Ahí estará FADE: colaborando para atraer inversiones y fomentar la actividad. Hay que favorecer a su vez que las empresas ganen tamaño. El emprendimiento y la creación de empresas son deseables pero también es importante tener empresas con tamaño. Esto es diferencial. En España y en Asturias tenemos un problema de tamaño empresarial.