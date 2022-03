Danone parará a partir de mañana su fábrica de Salas si antes no garantiza el transporte

Dadone alertó esta mañana de una "inminente ruptura de suministro en toda España, como consecuencia de los paros provocados por la huelga de transportes". La compañía dijo que "confía en que puedan acelerarse las negociaciones para alcanzar un acuerdo bilateral en el mínimo plazo de tiempo posible y poder así retomar la actividad cuanto antes".

El grupo expresó su "profundo malestar por esta situación" y por sus "graves consecuencias". Danone indicó que hasta el momento ha llevado a cabo sus "máximos esfuerzo para lograr mantener toda su actividad dentro de la normalidad pese a las dificultades provocadas por un contexto difícil y muy tensionado" pero que tendrá que optar por el cierre temporal ante "la inaudita situación de inestabilidad y el agravamiento de los paros", que "ya están comenzando a afectar al aprovisionamiento de materias primas esenciales para sus productos".

Por ello, y "de no llegar a un acuerdo en las próximas horas", la empresa "se verá obligada", afirma, a "tomarla drástica decisión de interrumpir el proceso de recogida de leche y, como consecuencia, de producción en sus fábricas y posterior traslado de producto terminado a las cadenas de distribución alimentaria", "Esto provocará", alerta, "la interrupción del suministro tanto de agua mineral natural como de productos lácteos a nivel nacional".

El sector lácteo vive las vicisitudes del paro de los camioneros. La mayor compañía de la región, el grupo Central Lechera Asturiana, sigue recogiendo la leche a los ganaderos pero afronta una situación límite porque su fábrica más importante, en Granda (Siero), propiedad de su filial Capsa, tiene saturados los almacenes de producto acabado al 95%. La salida de producto este fin de semana a supermercados asturianos con escolta de la Guardia Civil alivió algo la situación pero no lo suficiente. Capsa no está distribuyendo mercancía fuera de Asturias. La huelga del transporte está respetando la recogida, que es vital para las explotaciones. En caso contrario, los ganaderos tendrían que desprenderse de la materia prima. Sin embargo, el problema se traslada a las factorías, cuya capacidad de transformación está limitada por el tamaño de sus almacenes en el caso de los productos de larga duración, lo que se agrava en el caso de los más perecederos y que exigen conservación en frío.

El sector de la construcción está casi parado, según la patronal

CAC Asprocon, la patronal asturiana de la construcción, señaló ayer que el sector está “casi parado” en la región a causa del conflicto de los camioneros. “La actividad está casi totalmente detenida”, dijo su presidente, Joel García. “Falta hormigón, cemento, asfalto, derivados del petróleo y también ladrillo”, explicó. García pidió la negociación entre el Gobierno y los transportistas. “Con estos precios del combustible, no hay quién lo aguante. El sector de la construcción tendrá que repercutir los sobrecostes en los precios”, señaló. Además de la falta de suministros a causa del paro de los camioneros, el sector esta afrontando la carestía de sus propios materiales, lo que está propiciando que se demore el inicio de la obra nueva. En las licitaciones públicas también ha habido incidencias porque los presupuestos aprobados para muchas obras no cubre los costes, según las empresas, y más cuando no se garantiza que durante la construcción los materiales no se encarezcan más.