El desabastecimiento llega al barrio

“Cerrado temporalmente por desabastecimiento a causa de la huelga del transporte”. Carteles con este mensaje comienzan a abundar por el pequeño comercio de alimentación en Asturias. De momento, son sobre todo fruterías que se han quedado con las expositores vacíos. En Gijón ya son varias. En Oviedo, muchas aguantan solo con lo básico. “Solo tenemos manzanas, peras, naranjas y plátanos. Es lo único que queda en Mercasturias”, señalaba ayer Estefanía Zarzuelo en un frutería de la calle Gascona.

Las fruterías están desabastecidas porque los principales mayoristas asturianos han dejado de distribuir fruta. El pasado sábado Fruteros Asturianos (Fruasa) paró por falta de suministro y Feito y Toyosa va camino de hacerlo. “Hace ocho días que no nos entra fruta. Tenemos capacidad para 180 grandes palés y nos quedan poco más de dos”, explicó Avelino Feito, dirigente de esta compañía familiar que da empleo a 136 trabajadores. “Estamos dando descansos al personal; pero la situación no puede prolongarse por más tiempo y tendremos que ir a un ERTE si esto no se resuelve ya”, señaló Feito. La huelga y los piquetes bloquean la entrada de fruta, pero también la distribución. “Aunque tuviéramos fruta no podríamos repartirla porque los piquetes solo nos dejan sacarla para hospitales y centros de la tercera edad. Además, en nuestro caso la escolta policial no es viable porque tenemos 30 vehículos de reparto y no podrían acompañarlos a todos en cada ruta”, añadió el empresario. Feito y Toyosa distribuye fruta a 1.200 clientes, principalmente a pequeñas tiendas, pero también grandes superficies de Carrefour o Alcampo.

Los supermercados se desenvuelven en una situación “muy complicada” que “empeora día a día”, dijeron fuentes del sector. “De fuera de Asturias llega muy poco suministro, salvo algún envío, y desde Asturias el aprovisionamiento es esporádico”, dijo una de las empresas consultadas. Otra cadena de supermercados declaró que “faltan productos en las secciones de frutería y pescadería” mientras que otras están surtidas “dentro de lo que cabe”. “Según pasen los días, podrían producirse desabastecimientos de algunos productos de primera necesidad como la leche o la harina, aunque a día de hoy aún hay existencias”, señalaron. Al efecto de la huelga se suma el aumento del consumo por temor a la guerra. Así, las ventas de los supermercados en la semana del 7 al 13 de marzo se elevaron el 23%, según los datos de la consultora NielsenIQ.