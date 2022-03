CAC Asprocon, la patronal asturiana de la construcción, señaló ayer que el sector está “casi parado” en la región a causa del conflicto de los camioneros. “La actividad está casi totalmente detenida”, dijo su presidente, Joel García. “Falta hormigón, cemento, asfalto, derivados del petróleo y también ladrillo”, explicó. García pidió la negociación entre el Gobierno y los transportistas. “Con estos precios del combustible, no hay quién lo aguante. El sector de la construcción tendrá que repercutir los sobrecostes en los precios”, señaló. Además de la falta de suministros a causa del paro de los camioneros, el sector esta afrontando la carestía de sus propios materiales, lo que está propiciando que se demore el inicio de la obra nueva. En las licitaciones públicas también ha habido incidencias porque los presupuestos aprobados para muchas obras no cubre los costes, según las empresas, y más cuando no se garantiza que durante la construcción los materiales no se encarezcan más.