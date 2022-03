El Gobierno ha anticipado a hoy la reunión inicialmente prevista para mañana con el Comité Nacional del Transporte (CTN) para precisar cómo se articulará la ayuda de 500 millones anunciada el lunes para el sector del transporte de mercancías por carretera, y cuya propuesta no detuvo el paro que protagonizan los camioneros. El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, comprometió ayer que el Ejecutivo no se levantará de la mesa hasta lograr el acuerdo.

El Gobierno ha anticipado a hoy la reunión inicialmente prevista para mañana con el Comité Nacional del Transporte (CTN) para precisar cómo se articulará la ayuda de 500 millones anunciada el lunes para el transporte de mercancías por carretera, y cuya propuesta no detuvo el paro que protagonizan los camioneros. El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, comprometió ayer que el Ejecutivo “no se levantará de la mesa hasta lograr el acuerdo”.

La negociación se hace con las patronales presentes en el Comité Nacional, un órgano consultivo y de negociación con la administración del que no forma parte la Plataforma en Defensa del sector que convocó el paro que comenzó el día 14. La Plataforma no reconoce al Comité como cauce de diálogo institucionalizado con el Ministerio y exige una negociación directa con el Gobierno para poner fin al paro. El Gobierno se niega a pactar fuera del ámbito previsto en la legislación. Esto entraña una dificultad para la normalización del sector aunque hoy hubiese acuerdo con las grandes asociaciones.

“Estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo, porque tenemos la voluntad, entendemos sus demandas y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que se alcance un acuerdo”, afirmó Pedro Sánchez durante una visita a Ceuta.

El encuentro para precisar el detalle de las ayudas había sido convocado para mañana, viernes, una vez que concluyese el Consejo Europeo que determinará las medidas de la Unión Europea para atajar o aliviar el encarecimiento del petróleo, los combustibles, el gas y la electricidad, pero el enquistamiento del conflicto y la presión social y empresarial para que se busque una salida cuanto antes a la parálisis económica aconsejó adelantar el encuentro. El Gobierno pretende aprobar las medidas compensatorias por el alza de la energía en el consejo de ministros del martes para que entren en vigor el 1 de abril.