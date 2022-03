Los huelguistas seguirán con el bloqueo mientras el Gobierno no negocie con ellos: “Nos desprecia”

Los transportistas asturianos afines a Plataforma convocante de los paros exhibieron músculo ayer en una asamblea de la que, dicen, salieron “más fuertes” y con la determinación de continuar con la huelga mientras el Gobierno siga resistiéndose a negociar con ellos. El presidente de UITA, José Fernández, líder de las protestas en el Principado, recogía el sentir de los camioneros que acudieron a la multitudinaria asamblea celebrada ayer por la tarde en un restaurante de Llanera: “Nos están despreciando”.

El Gobierno mantiene reuniones constantes con el Comité Nacional, organización mayoritariamente contraria al paro y en la que no están presentes los huelguistas. “Que nos reciban es el primer paso para encontrar una solución”, sentenciaba ayer el presidente de UITA. Sus demandas, sin embargo, van más allá. Su reclamación se extiende al gobierno del Principado, donde también se han negado a recibirles, según denuncian desde esta patronal.

Desde la mesa que presidía la sala de fiestas en la que se celebró la asamblea, a la que se calcula que acudieron un millar de transportistas, Fernández insistió en un mensaje que lleva enarbolando desde el principio de las movilizaciones, que ayer cumplieron su décimo día de paro: “No pedimos subvenciones”. La reclamación de los transportistas pasa por volver a hacer rentable su oficio, una perspectiva que, dicen, es imposible mientras el gasoil siga a los precios actuales. Además, aprovechan para cargar contra el sistema que rige la contratación del transporte, que definen como “corrupto y usurero”.

Julián Álvarez, transportista autónomo, decía no estar afiliado a UITA, ni pertenecer a ninguna patronal, pero secunda los paros de la Plataforma: “Es que es una vergüenza, con el covid no paramos y ahora que necesitamos ayuda nos dan la espalda y vamos a seguir lo que haga falta”. El camionero dice que no tienen “nada que perder”. “Yo no participo en los piquetes, pero paro porque no me queda otra, sigo sin salir a la carretera porque si lo hago pierdo dinero y, como yo, muchos”, sentencia.

“Si nos rendimos ahora, nunca más nos harán caso”. Así se expresó ayer un transportista gijonés de 43 años que acudió a la asamblea celebrada ayer en Llanera. Lleva cerca de dos décadas en el sector y se dedica al transporte nacional. “Debemos de seguir unidos, porque ahora mismo no hay más margen”, añadió un trabajador, que prefirió guardar su anonimato. “Para perder dinero, mejor estamos parados. Pero esto no es una cuestión solo del precio del gasoil, también se trata de la vigilancia en los aparcamientos y del trato. Ahora mismo, somos como una piltrafa en todas partes”, añadió. “Debería unirse todo el mundo, deberíamos salir todos a la calle”, finalizó. “Animamos a todo el mundo a unirse. Hasta que no haya una solución no queremos movernos”, expresó, por su parte, otro transportista gijonés de 47 años, presente ayer en Llanera. “La ayuda que propone el Gobierno central a mí me supondrían 150 euros, sin embargo, en un año, con lo que yo ruedo, el coste del gasoil se me incrementó en 3.000 euros”, analizó. “Podemos seguir parados. No veo a la gente nerviosa por ir a trabajar porque ahora mismo salir supone perder dinero”, zanjó este transportista, que también quiso permanecer en el anonimato.

“Hay que aguantar”, el mensaje que más repetían los transportistas

“Los ánimos están caldeados, vamos a intentar aguantar pero la gente ya se empieza a cansar”, subrayó por su parte un transportista avilesino que participó ayer en la asamblea. En el ambiente, la sensación es de “desánimo; el gasóleo fue la gota que colmó el vaso dentro de un cúmulo de agravios”, rememoraba el mismo profesional, quien habitualmente realiza servicios desde el Principado a toda Europa. Ahora, dice, “te arruinas trabajando”. Con varias jornadas encadenadas de parón a sus espaldas reconoce que están “más reventados que con 15 horas en el camión”. Esa fatiga también la aprecia en otros compañeros con experiencia en el sector. “Siempre salimos, pasamos épocas mejores y peores, pero ahora si no eres capaz de repercutir el precio en el cliente no sales adelante”, resume. Tras la asamblea de ayer, precisa, solo queda ver “si de verdad el Gobierno quiere hablar” porque en el sector se sienten “desamparados”. Acusan, añade este profesional, una cierta división en el sector. “Hay que aguantar”, fue el mensaje que les repitieron ayer machaconamente tras la asamblea.

Los huelguistas, que celebran “el apoyo y la comprensión” que están recibiendo en la calle, como reconocía ayer el Presidente de UITA, tienen previsto realizar nuevas movilizaciones durante estos días en Asturias. El viernes irán a Madrid a la marcha convocada a nivel nacional por la Plataforma para llegar al Ministerio de Transportes. “Aunque no nos reciban vamos a ir hasta su puerta”, concluían los transportistas que acudieron a la asamblea celebrada en Llanera.