Tres crisis en el pan de cada día

Primero fue la energía, después la guerra y, ahora, la huelga del transporte. Las tres crisis son una sola para las panaderías asturianas, que se ven obligadas a terminar subiendo, una vez más, el precio del pan.

“Todo empezó con la luz”, dice Fidel Gómez, de La Masera de Vetusta en Oviedo. Encender hoy un horno es lo más parecido a quemar billetes. El empresario calcula que el próximo recibo de la luz será de unos 9.000 euros, más del doble de lo que pagaba antes de que la energía se descontrolase (4.000). Después llegó la guerra entre Rusia y Ucrania, dos grandes productores de trigo y aceite de girasol, dos productos básicos para las panaderías y confiterías asturianas. La oferta cayó y los precios subieron. “La harina me ha subido cerca de un 50%”, señala el panadero y se espera que en los próximos días haya una nueva subida. “¿A dónde vamos? No lo sé”, se pregunta Gómez. La situación, que ya se ha llevado a algunos negocios por delante, todavía podía empeorar y el lunes de la semana pasada empezó la huelga del transporte. Ahora, amenaza el desabastecimiento: “Yo tengo harina para producir hasta el día 29, si la situación no se arregla no sé lo que va a pasar”, lamenta Gómez. Solo cinco días de margen para que el pan siga llegando a hogares y restaurantes. A lo largo del país los panaderos alertan de una situación dramática y la única salida es subir los precios, algo a lo que muchos se resisten.

Según los últimos datos del IPC (febrero), la variación anual del precio de las harinas fue del 11,7% y la de los aceites supera el 30%. Estos datos no contemplaban la guerra en Ucrania, que previsiblemente recrudecerá las cifras. El 65% del aceite de girasol que se consume en España llega de Ucrania y un 20% de Rusia. El trigo ruso también tiene cierto peso en España, suponiendo cerca del 17% de la cuota de mercado.

A Mati Garcel algunas facturas de la panadería artesanal de Miranda, en Avilés, le cuestan el doble que hace un año. El gasoil con el que alimenta los hornos del obrador lo paga ahora a 1,5 euros el litro, cuando hace doce meses le salía a menos de 0,80; las facturas de la luz salen hoy “por el doble” que antes del inicio de la crisis energética; y el precio de la harina lleva tres subidas en este periodo. “Todas antes de la guerra. Y ahora dicen que viene un cuarto incremento en el precio. No sé dónde vamos a parar”, lamenta la avilesina, que explica que ante esta situación tratan de optimizar al máximo los recursos: “Hacemos las hornadas justas para no desperdiciar nada. Trabajamos con muy pocos márgenes”.

A estos problemas suma el encarecimiento de los carburantes, con los que “da de comer” a las dos furgonetas con las que reparte. “La situación es límite. Conozco compañeros que han decidido bajar la persiana porque así no se puede”, afirma la empresaria avilesina, que ve totalmente entendible la huelga del transporte. “Hoy son ellos, pero si todo sigue subiendo así, debería haber hasta una huelga general”, sentencia.

Evitan los tramos horarios en los que la luz es más cara y hacen barras más pequeñas

El precio de la harina ya subió durante 2021, mucho antes de que comenzase la invasión rusa. Cada vez que sube la luz, la producción harinera se resiente. El trigo de los países del Este llegaba a España por el Mediterráneo, descargando en Cataluña, donde se convertía en una harina que compran, mayoritariamente, las grandes superficies. Aunque el peso del trigo ruso no supone más del 20% de la harina española, los distribuidores pasarán a competir con las pequeñas empresas en el mismo mercado y, eso, temen los panaderos, supondrá una nueva subida de costes.

Pablo Arenas, de la panadería Cervantes de Avilés, sufre un incremento de costes en la línea del resto de panaderías asturianas. La luz, por la que “antes de todo esto” pagaba entre 800 y 900 euros, se le ha disparado hasta los 2.000. Las cuatro cargas de gasoil que hacía al mes se han disparado en la misma medida. Y esos costes, dice, no ha podido repercutirlos. Su situación, explica, es distinta a la de muchos otros negocios: sus cuentas están saneadas, no tiene deudas ni inversiones pendientes y, así, asegura, puede aguantar por el momento. Otras empresas, lamenta, tendrán que echar el cierre ante una situación “insostenible”.

Las panaderías hacen malabares con los números. Evitan los tramos horarios en los que la luz es más cara y algunos tratan de hacer bollos y barras más pequeñas y ligeras para evitar subir los precios. Hace años que la barra de medio no llega a los 500 gramos, pero puede empezar a pesar menos debajo del brazo y más en el bolsillo.

La factura eléctrica de una tahona de Grado: de 1.100 a 2.500 euros

En Grado, en el barrio de El Casal, la conocida Panadería Tuñón, ejemplifica bien todos los aspectos de la situación que afecta a un sector en el que confluyen distintas crisis: las actuales, derivadas de la subida de la factura eléctrica y el alza de las materias primas y los combustibles, y las que vienen de más atrás, la competencia en el producto que ejercen sobre los negocios especializados en pan los supermercados, que en muchas ocasiones ofrecen precios inferiores a los de las tahonas. En esta panadería moscona el precio de la electricidad es uno de los factores que más ha incrementado los costes de producción. “Tenemos todo eléctrico, incluido el horno, y pasamos de pagar 1.100 euros al mes a pagar 2.500”, explica Marta Vielsa, responsable del establecimiento. Pero no es lo único que sube y sube sin parar en este contexto en el que las materias primas también están ya por las nubes. “Solamente la harina nos subió 700 euros en cada viaje”, añade Vielsa, que también realiza otras reflexiones acerca de la situaciones ya más cotidianas del sector y no vinculadas a las consecuencias de la guerra de Ucrania en el mercado de las materias primas. “Están cerrando panaderías todos los días, la competencia con los supermercados es imposible de asumir: suben otros productos y dejan de reclamo el pan, perjudicando a las panaderías que tenemos obrador y no pan congelado. Se compra ese pan sin pensar en todo lo que lleva para poder congelarlo, pero bueno cada uno en su casa decide lo que hace”, señala con franqueza la responsable de la Panadería Tuñón. Explica que en su establecimiento han subido el pan a comienzos de este año y que, ahora, a la vista de las actuales circunstancias, es posible que tengan que volver a hacerlo porque la situación no tiene visos de mejorar en el corto plazo. “Subimos el pan 10 céntimos en enero y tendremos que volver a subirlo otra vez. Puede que alguien piense que lo subimos por gusto, pero es que no se pueden asumir estas subidas de luz”, explica Vielsa. Por otro lado, refiere asimismo la subida de productos como el aceite de girasol por parte de los establecimientos de alimentación. “Ahora con la huelga (del transporte) y con lo de la guerra muchos supermercados aprovechan pa subir los precios, por ejemplo del aceite de girasol, aunque no venga de Ucrania, cosa que los pequeños no hacemos. Lo que podría subir sería la cosecha del próximo año, pero lo que se hace es especular con la de este”, concluye.