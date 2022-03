Atasco de coches en los talleres: “Hay trabajo, pero no piezas, vamos a tener que cerrar”

Una singular acumulación de crisis superpuestas ha empezado a saturar los talleres de vehículos. “Tenemos trabajo, pero no hay piezas”, resume Rogelio Cuesta, presidente de la patronal asturiana del automóvil, Aspa, mirando hacia los coches que se acumulan en los establecimientos, esperando a ser reparados. La huelga del transporte sucedió en su caso a la crisis de las cadenas de suministros globales, que desde el año pasado y a raíz de la pandemia ralentizan la llegada de componentes electrónicos, y el resultado de la suma son “talleres llenos de coches”, pero al ralentí. En Asturias, la situación aún no ha llegado a obligar a bajar persianas, pero todo llegará si el paro se prolonga: si no hay remedios pronto, “vamos a tener que cerrar”, asume Cuesta. Lo que sí hay ya son establecimientos dando vacaciones a los empleados, otros barruntando ERTE y lo peor vuelve a ser para los talleres pequeños, los que tienen menos espacio para almacenar coches.

En los concesionarios, el frenazo se siente con una repercusión más “coyuntural” y una caída en las matriculaciones que ya ha alcanzado un más que significativo 23 por ciento respecto al año pasado. Se espera, no obstante, que en el mejor de los casos sólo se produzca “un trasvase” hacia el futuro inmediato, afirma tocando madera José María Salazar, responsable de concesionarios en la patronal. Puede haber algún caso de clientes que necesiten imperiosamente un coche nuevo muy específico y no lo encuentren, pero aún son “aislados”. Aquí, más que la huelga se nota la guerra, o más bien “la incertidumbre” que genera y que “no es buena para inversiones como un coche o una vivienda”.