La construcción, cerca del colapso: “O bajan los precios o no reanudaremos las obras”

El sector de la construcción vive una situación límite, está al borde del colapso. “Estamos dando vacaciones a los empleados y, a la vez, analizando la situación y la posible aplicación de expedientes de regulación de empleo (EREs). La preocupación es máxima”, señala Joel García, presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon). “El paro del sector del transporte y sus consecuencias están tapando la crisis de la construcción”, apunta García, quien alerta de que el sector “no va a volver a arrancar aunque empiece de nuevo a funcionar el transporte”.

Explica que no será posible reanudar los proyectos constructivos en marcha con los precios actuales. “Puede parecer que estamos parados por el transporte, pero no así; vamos a seguir estándolo porque no podemos funcionar con los precios actuales”, resalta.

Los dirigentes del sector están buscando salidas a esta situación. “Estamos mirando a ver si se puede aplicar la cláusula de fuerza mayor (regla que justifica el incumplimiento contractual en aquellas situaciones que no hubieran podido preverse, o que, previstas, fueran inevitables) para renegociar los contratos de obra, tanto en los contratos públicos como en los privados”, detalla García.

El argumento en defensa de la aplicación de esa cláusula es que las empresas constructoras no pueden asumir el aumento de los precios, que el presidente de CAC-Asprocon califica de “enorme, exagerado”.

Tampoco hay visos de que la situación pueda mejorar en el corto plazo. “Ahora mismo no nos dan el precio del material hasta que el camión sale cargado con él, el mismo día que nos lo sirve. El precio del hierro se desbocó en una semana. La tonelada de ferralla subió 400 euros; estaba a 1,05, está a 1,80 y va subir a 2,40 o 2,50 la próxima semana. En estas circunstancias las obras no se pueden reanudar”, clama García. Están todos los materiales muy caros, o bajan los precios en poco tiempo o no se podrán reanudar las obras”, alerta García

El presidente de CAC-Asprocon da como seguro que muchos casos se tendrá que repercutir el incremento del coste de los materiales en el precio de la bienes como las viviendas. Porque la crisis desatada por la guerra de Ucrania, y agravada por el paro del sector del transporte, afecta también a la obra privada.

Claro que, por otro lado, la solución que proponen algunos expertos de incrementar renegociar los contratos al alza y aumentar los precios en la construcción provocaría “que se resintiera el consumo”. De modo que “tendría que subir todo, y al final se acabaría bloqueando la economía”, augura García.

¿Soluciones? El complejo panorama nacional y global no facilita hallarlas. Joel García sostiene que el Gobierno español tiene que negociar también con el sector de la construcción. “Lo que pedimos es que las ayudas no sean solo para los transportistas, porque también nosotros estamos muy afectados. Por ejemplo, hay alguna empresa del sector de la construcción en Asturias que consume 900.000 litros de gasóleo al año, y las que fabrican asfalto o cemento consumen mucha electricidad… No puede haber ayuda solo para unos, tiene que haber para todos”, concluye el presidente de los constructores asturianos.