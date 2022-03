El frenazo de la industria asturiana

Esta información ha sido elaborada por: F. L. J, C. J. y M. M. (Avilés), M. C. (Gijón), T. C. (Navia), A. V. (Mieres), J. A. O. (Pola de Siero) y C. L y P. C. (Oviedo)

Los camioneros han puesto un peligroso “stop” a la industria asturiana justo cuando empezaba a coger velocidad después del parón de la pandemia. Debido a la huelga del transporte, que se ha superpuesto a la carestía de la energía, diez industrias han tenido que frenar la producción en seco, ya se están registrando las primeras regulaciones de empleo y muchas plantas tienen problemas para recibir suministros o sacar producción. Este es el mapa de la industria renqueante.

ArcelorMittal

La compañía siderúrgica tiene parada toda la línea de productos largos (acería y talleres de alambrón y carril de Gijón) por el precio de la energía y varios talleres de laminación en frío de Avilés y las líneas de hojalata han dejado de producir por la falta de suministros causada por la huelga de camioneros. Más de 1.600 trabajadores, de los casi 5.000 que tiene la compañía en Asturias, están sin actividad y, de momento, gastando descansos y licencias.

EDP

La central térmica de Aboño está funcionando sin problemas, pero en el grupo 3 de Soto de Ribera hay carbón solo para unos días, por lo que la compañía ha decidido pararlo para poder arrancarlo en el caso de que Aboño tuviera alguna indisponibilidad imprevista.

Hunosa

La térmica de La Pereda ha parado por la falta de caliza para la mezcla de la quema en la caldera. Además, de haber podido continuar produciendo, la próxima semana se habrían agotado las reservas de ácido sulfúrico. En el caso del lavadero de El Batán, en Mieres, sigue funcionando, aunque solo para tratar el carbón extraído en el pozo San Nicolás, ya que el paro de los camioneros ha obligado a la empresa a suspender el servicio de lavado de carbón a otras compañías.

Química del Nalón

Tiene afectaciones en el transporte. Los convoyes de la empresa están siendo escoltados por fuerzas policiales. “Hemos contenido el impacto en la logística”, señalaron fuentes de la compañía, que advierten de que, en los próximos días, si la situación continúa, podría haber dificultades en aprovisionamiento y reparto a los clientes.

Santa Bárbara

Desde la fábrica de armas de Trubia, filial de la multinacional General Dynamics, señalan no estar teniendo afectación por la huelga de transportes. Su principal preocupación, señalan, sigue siendo el precio de la energía.

Asturiana de Zinc

Mantiene operativa la totalidad de su fábrica de San Juan de Nieva, “no sin esfuerzo” según destacó una portavoz de la compañía. La empresa produce con ajustes energéticos debido a los altos precios de la electricidad. La huelga del transporte ha trastocado la llegada de suministros y materias primas. También se ha visto afectada la salida de la producción (metal de cinc). La portavoz de Azsa asegura que la compañía tiene “gran preocupación por la duración de la huelga, ya que puede poner en peligro la continuidad de la actividad”.

Grupo Masaveu

La fábrica de Aboño de Cementos Tudela Veguín S. A. está parada, según confirmaron fuentes de la empresa. Lo mismo ocurre con las plantas asturianas de General de Hormigones S. A., que también se han visto obligadas a detener su producción a causa de la imposibilidad de sacar sus productos. Desde el Grupo Masaveu aseguran que no se plantean regulaciones de empleo.

Duro Felguera

La compañía de ingeniería y bienes de equipo asegura no tener problemas por la huelga de transportes. Aún así advierte de que pueden empezar a resentirse si el paro se alarga durante la próxima semana.

Danone

La multinacional francesa, con una fábrica de productos lácteos en Salas, ha reabierto las dos plantas paradas en España a causa de la huelga y no prevé por ahora nuevas clausuras.

Nestlé

La compañía suiza, con plantas en Sevares y Gijón, alertó de dificultades para recibir mercancías en sus plantas del Norte de España, pero de momento sigue evitando las paradas.

Capsa

Sigue “al límite”. La gestión interna de la logística de la empresa láctea ha permitido superar los días de huelga. De momento Central Lechera Asturiana no ha dejado de realizar la recogida de leche y está previsto que, mañana, siga haciéndolo. No contempla regulaciones de empleo, pero la compañía sí ha ralentizado parte de la producción ante la dificultad de distribuir el producto terminado.

Industrias Lácteas Asturianas

El fabricante de los productos Reny Picot va día a día buscando “soluciones imaginativas y haciendo malabares” para mantener al menos la recogida de leche. El director de la planta de Anleo, Javier Suárez, señaló que el objetivo “es que nuestros ganaderos no pierdan ni un litro de leche”. Confía en poder seguir haciéndolo hasta el martes, a partir de ahí la cosa se complicaría. “Cada día entra casi un millón de litros pero no sale casi nada. Seguimos industrializando el producto, pero no nos dejan sacarlo. En Asturias algo movemos con convoyes escoltados, pero fuera de Asturias se complica y nuestra venta es nacional e internacional”, subrayó Suárez.

Orovalle

La compañía minera de oro, plata y cobre ha parado su producción a causa de la huelga de transportes. La empresa perteneciente a la multinacional Orvana planteó ayer un ERTE al 40% de su plantilla, cerca de 190 empleados. La regulación de empleo afecta a los trabajadores del sector productivo de la empresa en la mina de El Valle-Boinás en Belmonte.

Gondán

No tiene previsto parar la producción a consecuencia de la huelga. El presidente de la compañía de Figueras, Álvaro Platero, señaló que están haciendo “apaños” para continuar trabajando. “Hemos recibido algunas cosas urgentes en camiones pequeños, otras han llegado con escolta, y vamos tirando. Intentamos retrasar ciertas cosas pero no vamos a parar. Podemos aguantar un poco más”, señaló Platero.

Armón

En los astilleros de Gijón y Navia se está desarrollando la actividad sin ningún tipo de incidencia, debido a que cuenta con acopios suficientes de chapa, materiales de soldadura y otros aprovisionamientos. La actividad sólo podría verse afectada en el caso de que se dilatara en el tiempo el conflicto del transporte por carretera.

Asturquimia

La química de Sariego planteó el pasado miércoles un ERTE para 70 trabajadores, los que la compañía dedica a la producción, por falta de suministros. Asturquimia se dedica a la fabricación de lejías y detergentes.

El Gaitero

La huelga de transportes ha impactado de lleno en el principal productor de sidra espumosa de Asturias y uno de los mayores del mundo. Las instalaciones de Villaviciosa se quedaron ayer por la mañana sin botellas, con lo que a partir del lunes quedará paralizada la actividad y empezarán turnos de vacaciones para los trabajadores, según apuntó Ricardo Cabeza, director general del grupo. Además la firma no logra dar salida a su producción desde hace varios días por falta de transporte. Frente a los graves problemas que atraviesa la división sidrera, la de alimentación está logrando capear el temporal.

Mayador

La otra gran firma sidrera de Villaviciosa se verá obligada a paralizar la producción en los próximos días si no hay una solución al conflicto del transporte. Según explicó Verísimo Busto, el almacén está lleno, ya que no hay camiones para dar salida a la producción, y tampoco están llegando suministros tales como cartones o etiquetas.

Saint-Gobain Cristalería

Mantiene la intención de iniciar un “procedimiento de regulación temporal de empleo por causas objetivas” que afectaría potencialmente a la totalidad de los trabajadores de la división de Sekurit (parabrisas) del centro de trabajo de Avilés. Esto es consecuencia del impacto de la huelga de transporte en la actividad de la planta, que ya estaba “tocada” por la crisis energética y la desaceleración productiva de sus principales clientes: los fabricantes de automóviles.

Asturfeito

La empresa metalúrgica con talleres en Tabaza y Avilés ha experimentado esta semana dificultades en la recepción de materiales. A diferencia de los “inputs”, su salida de producción al extranjero se hace con normalidad. La compañía no prevé problemas graves en el plazo de 15 días, “si bien es cierto que tenemos que actualizar la logística de producción diariamente”.

Hiasa-Gonvarri

La huelga del transporte ha obligado a paralizar algunas de sus instalaciones y reducir la producción en otras, hasta dejarlas en una actividad mínima. Está incluso comprometiendo la cartera de clientes al no poder expedir los pedidos. Según explicó el gerente de la compañía, Agustín Suárez-Valdés, “esto puede conllevar algunas penalizaciones importantes. Lo que está ocurriendo con el transporte en Asturias no se produce en otras comunidades. Estamos al límite”, aseguró. La imposibilidad de sacar la producción está provocando que los almacenes estén al límite. “Esto también es una complicación añadida que nos puede obligar a parar totalmente por falta de espacio”, añadió el ejecutivo.

Windar Renovables

Según las fuentes consultadas, parte de su plantilla está de vacaciones o realizando cursos de formación, evitando de esta manera aplicar un ERTE a la espera de que se resuelva el conflicto con los transportistas. “La situación es muy preocupante, ya que ni entra material ni tampoco se puede expedir”, aseguraron.

Fertiberia. Manifiesta su profunda preocupación por el impacto que la huelga del transporte está teniendo en el sector “ya que nos encontramos, tras las recientes lluvias, en un momento clave de aplicación de fertilizantes en múltiples cultivos y zonas geográficas de España, especialmente en todas las zonas productoras de cereales”. La planta de Avilés continua operando por el momento, aunque aseguran, están teniendo “problemas en la recepción de algunas materias primas y apenas sale producto de la fábrica, a causa de la huelga”.

Asturmadi

El principal ejecutivo de la empresa avilesina de puertas y estructuras para plantas solares, Alfredo Suárez, considera que “el gobierno de Asturias y el de España están corriendo una cortina de humo porque parece que no esté pasando nada”. Y advirtió: “Tendré que cerrar, porque no tengo más espacio en la fábrica”. De hecho pone fecha: “El lunes, si no se arregla, paramos”.

TK Elevator

La huelga está afectando a la recepción de materiales en las fábricas de la multinacional en Mieres y limitando la producción. “Esta falta de mercancías está provocando retrasos y puede afectar al suministro de escaleras mecánicas en los próximos días”, señalaron fuentes de la compañía.

Minersa

La compañía minera mantiene la producción con normalidad, pero en los últimos días ha tenido que pedir escolta para sus camiones.

Moreda Rivière Trefilería

La antigua Trefilería Moreda tiene completamente paralizada la actividad fabril desde ayer y sus trabajadores de producción están en un ERTE. El jueves de la semana pasada comenzó a notar la falta de suministros, lo que obligó a parar su primera linea de producción, a las que siguieron en cadena las demás lineas. La empresa también ha tenido problemas para la expedición de productos.

Esnova

Está teniendo problemas para el abastecimiento de suministros, pero por el momento no ha tenido influencia en el empleo. No obstante, la dirección de la empresa ha planteado a los sindicatos un ERTE, que en estos momentos se está negociando.

Mecalux

La antigua fábrica de Esmena está sufriendo problemas para reponer suministros, pero por el momento sigue produciendo con normalidad.

Samoa Industrial

La escasez de suministros también se está notando en esta empresa gijonesa, pero no hasta el punto de afectar a la producción ni al empleo. La empresa aún cuenta con stocks.

Nippon Gases

Las factorías asturianas de esta compañía no dependen del transporte por carretera para producir, pero sí para distribuir producto. La huelga no está afectando a la fábrica de Somonte, pero sí han tenido dificultades en la de Tabaza por los piquetes.

PMG

La multinacional de piezas del automóvil asentada en Mieres está comenzando a tener problemas de suministro. Durante las dos últimas semanas se ha podido mitigar el impacto al haber recibido materiales justo antes de iniciarse los paros. Pero en el caso de que la huelga se mantenga, los responsables de la planta explican que van a tener problemas a partir de la próxima semana, tanto de recepción de materia prima como de salida de pedidos. No descartan paros parciales o totales en función de la evolución del conflicto del transporte.

Starglass

Desde la dirección de la fabrica mierense de cristales de automoción explicaron que aunque la materia prima no llega con fluidez, no han tenido que paralizar producción al tener aún materiales, pero no hay transportistas para poder sacar los pedidos de los clientes. “Si el conflicto no se soluciona en los próximos días, la semana que viene estaríamos en una situación muy complicada”, apuntaron.