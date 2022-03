Gobierno y camioneros prolongan la negociación, encallada en la ayuda al gasoil

El Gobierno y los representantes mayoritarios del sector del transporte de mercancías por carretera, integrantes del Comité Nacional de Transporte, continuaban anoche negociando para intentar alcanzar un acuerdo que permita aliviar la comprometida situación económica de los camioneros a causa de los precios disparados del combustible.

El entendimiento, de ocurrir, no garantiza el restablecimiento de la normalidad porque la Plataforma en Defensa del Sector (convocante del paro iniciado el día 14) no reconocerá ningún pacto, cualesquiera que sean las compensaciones que se obtengan, si sus dirigentes no son recibidos por la ministra del ramo, Raquel Sánchez. “Hasta que yo no me siente con la señora ministra, no se desconvoca el paro”, dijo el presidente de la Plataforma, Manuel Hernández. En medios del Comité se replicó que no es razonable tener un sector en paro “para conseguir una foto”.

La Plataforma no forma parte del Comité porque nunca optó a este órgano consultivo. Tampoco concurrió en diciembre, cuando se renovó para los próximos cuatro años.

Tras dos sesiones negociadoras de mañana y tarde, la cuestión crucial estaba anoche en determinar la ayuda económica por litro de combustible. El lunes, el Gobierno prometió al Comité una partida de 500 millones de euros pero no especificó para cuánto tiempo, ni cómo se canalizará ni si beneficiará sólo al transporte pesado o también al ligero y cómo se repartiría por tipo de vehículo. A la reunión de ayer fueron invitados algunos representantes del sector del transporte de viajeros (autocares y autobuses).

Durante la tarde, se filtró que el Gobierno podría ofrecer entre 0,15 y 0,30 euros por litro de ayuda adicional a la que ya existe actualmente con la bonificación que incorpora el llamado gasóleo profesional, pero fuentes del Gobierno desautorizaron esas cuantías.

Fenadismer (la segunda patronal en relevancia) dijo pasadas las ocho de la tarde que el Ejecutivo (representado por la vicepresidenta económica y las ministras de Hacienda y Transportes) estaba ultimando una propuesta definitiva. Un integrante de CTEM (la organización mayoritaria) dijo poco después que no había aún ninguna propuesta en firme.

La cuantía de la subvención por litro es más determinante que el importe prometido de los 500 millones. “Si los 500 millones se concentran en un trimestre, supondría casi triplicar la ayuda que actualmente supone el gasóleo profesional y se acercaría a lo aprobado en Francia, pero si es para todo un año, la bonificación se diluiría”, dijeron fuentes del sector a este diario.

Se mantiene la hipótesis (no confirmada por el Gobierno) de que parte de la ayuda de deberían asumirla las compañías petroleras a cargo de sus márgenes comerciales. Se sabe que en los últimos días el Ejecutivo pidió propuestas y colaboración al sector del crudo para contener el precio del gasóleo. Ayer, la petrolera española Repsol anunció que bajará en 10 céntimos por litro el precio de sus combustibles entre el 26 de marzo y el 30 de junio a los transportistas que paguen con la tarjeta Solred en sus más de 3.300 estaciones de servicio en España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiteró ayer en Bruselas su convicción de que la negociación terminará en acuerdo. La víspera había dicho que el Ejecutivo no se levantará de la mesa hasta que haya un entendimiento.

Las principales organizaciones de consumidores y usuarios del país (CECU, Facua, UNAE, FUCI, Hispacoop, AUC y OCU) reclamaron a los convocantes del paro que lleven a cabo sus acciones “dentro del marco de legalidad, con la fijación y cumplimiento de servicios mínimos y respetando a los profesionales que quieran seguir trabajando”.

Manuel Hernández, el presidente de la Plataforma convocante del paro (y que ha encontrado el apoyo de integrantes de otras asociaciones), relativizó los 500 millones comprometido el lunes por el Gobierno para reducir el precio de los combustibles y dijo que no pide “ni subvenciones ni limosnas”. En medios de otras organizaciones sectoriales se replicó que sus asociados ya se benefician de ellas, como el resto de transportistas, con el gasóleo profesional.