Un pequeño grupo de transportistas se concentró ayer frente a la sede de la Delegación de Gobierno, como se ve en la imagen, para volver a reivindicar ser recibidos por el Gobierno y reiterar dejar claro que si no consiguen sus reivindicaciones no arrancarán los camiones. La movilización convocada ayer se canceló al no recibir el permiso de Delegación de Gobierno. Hoy, los huelguistas asturianos se desplazarán a Madrid. UITA, representante de Plataforma en Asturias, fletará cinco autobuses para que los transportistas se unan a la manifestación convocada hoy a las 10.00 horas por la organización nacional y que finalizará a la puerta del Ministerio de Transportes.